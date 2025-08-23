Naravno da nijedna namirnica ne može samostalno spriječiti demenciju, stanje koje smanjuje pamćenje i sposobnost razmišljanja, nutricionisti se slažu da jedno lisnato povrće zaslužuje posebno mjesto na tanjuru: špinat. Uključivanje salate od špinata ili zelenog smoothieja u svakodnevnu rutinu jednostavan je način da podržite zdravlje mozga.

Zašto je špinat saveznik zdravog mozga?

Stručnjaci ističu nekoliko ključnih razloga zbog kojih je špinat izvanredna namirnica za smanjenje rizika od demencije.

"Špinat je jedan od glavnih izvora luteina, antioksidansa koji voli mozak i štiti neurone od stresa te podržava pamćenje i fokus", ističe nutricionistica Katie Schimmelpfenning. Istraživanja potvrđuju da su osobe s višim razinama luteina imale manje promjena na mozgu povezanih s Alzheimerovom bolešću, što ukazuje na zaštitnu ulogu ovog antioksidansa.

Jača vezu između crijeva i mozga - zdravlje naših crijeva izravno je povezano sa zdravljem mozga. Prehrana bogata fitokemikalijama, korisnim spojevima iz biljaka poput špinata, može povećati antioksidativnu aktivnost u crijevima i smanjiti upale. Uz to, bakterije u crijevima fermentiraju vlakna iz špinata i proizvode kratkolančane masne kiseline koje dodatno smanjuju upale i štite živčani sustav.

Poboljšava protok krvi u mozak - naše stanice, uključujući i one u mozgu, za energiju ovise o sićušnim strukturama zvanim mitohondriji. "Špinat je bogat nitratima koji pojačavaju protok krvi i kisika u mozak za bolju mitohondrijsku izvedbu", objašnjava nutricionistica Chrissy Barth. Velika studija otkrila je da se za svakih 50 miligrama povećanja unosa nitrata iz prehrane rizik od razvoja demencije smanjio za osam posto, a najveća korist zabilježena je upravo kod nitrata iz povrća poput špinata.

Podržava pamćenje i fokus - kronična upala u mozgu poznati je faktor rizika za stvaranje amiloid-beta plakova koji se povezuju s Alzheimerovom bolešću i gubitkom moždanih funkcija.

Prirodni je izvor folata - "Samo pola šalice kuhanog špinata osigurava otprilike jednu trećinu vaše dnevne potrebe za folatom, vitaminom B ključnim za zdravu funkciju mozga", kaže nutricionist Hennis Tung. Dok je uloga folata u razvoju mozga fetusa odavno poznata, novije studije pokazuju da je jednako važan i kasnije u životu. Starije osobe s nedostatkom folata imaju veći rizik od demencije, vjerojatno zbog njegove uloge u smanjenju razine homocisteina i potpori popravka DNA u moždanim stanicama.

Stoga, neka špinat bude uvijek na vašem meniju, barem dva puta tjedno...