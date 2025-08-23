Jutarnja kava je većini ljudi nezamjenjiv ritual i način da dan započne s energijom. No, iako se čini bezazlenom, kava može utjecati na djelovanje određenih lijekova. Ponekad smanjuje njihovu učinkovitost, a u nekim slučajevima povećava rizik od nuspojava. Zato je važno znati kako kofein, koji se nalazi i u čaju, može djelovati na terapiju.

Antidepresivi i antipsihotici - kod lijekova za mentalno zdravlje situacija je još složenija. Kod antidepresiva iz skupine SSRI (npr. sertralin, citalopram), kofein se može vezati na lijek u želucu i tako smanjiti njegovu učinkovitost. Kod starijih tricikličkih antidepresiva, jetra koristi isti enzim za razgradnju lijeka i kofeina. To usporava razgradnju i može pojačati nuspojave. Kod antipsihotika poput klozapina, samo dvije do tri šalice kave mogu značajno povećati razinu lijeka u krvi i dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Lijekovi protiv bolova - neki analgetici bez recepta već sadrže kofein, pa kava može dodatno ubrzati njihovo djelovanje. Iako to znači brže olakšanje boli, povećava se rizik od iritacije želuca, osobito ako pijete i druge izvore kofeina.

Lijekovi za prehladu, gripu i ADHD - kofein stimulira živčani sustav, a isti učinak imaju i lijekovi koji sadrže pseudoefedrin, često korišteni kod prehlade i gripe. Kada se uzimaju zajedno, mogu izazvati nervozu, ubrzano lupanje srca, glavobolju i nesanicu. Posebno treba paziti jer mnogi lijekovi za prehladu već u sebi sadrže kofein. Neka istraživanja pokazuju i da ova kombinacija može povisiti razinu šećera u krvi, što je rizično za dijabetičare. Slična je situacija s lijekovima za ADHD (npr. amfetamini) i nekim lijekovima za astmu (poput teofilina). U kombinaciji s kavom nuspojave poput nesanice i ubrzanog rada srca postaju još izraženije.

Lijekovi za srce i krvni tlak - kofein može povisiti tlak i ubrzati rad srca nekoliko sati nakon ispijanja. Kod osoba koje piju terapiju za tlak ili aritmije, to može umanjiti djelovanje lijekova. To ne znači da se morate odreći kave, ali važno je pratiti reakcije tijela i po potrebi smanjiti unos ili prijeći na beskofeinsku verziju.

Lijekovi za štitnjaču i osteoporozu - levotiroksin, lijek za usporen rad štitnjače, posebno je osjetljiv na kavu. Ako se popije odmah nakon uzimanja lijeka, apsorpcija lijeka može biti i do 50 posto slabija. Razlog je što kofein ubrzava probavu i smanjuje vrijeme potrebno da lijek uđe u krvotok. Posljedica je povratak simptoma poput umora i debljanja, iako redovito uzimate terapiju. Isto vrijedi i za lijekove za osteoporozu (bisfosfonate). Oni se moraju uzimati natašte i najmanje pola sata prije kave ili doručka.

Što onda napraviti?

Lijekove za štitnjaču i osteoporozu uvijek pijte s vodom, natašte, i pričekajte barem pola sata prije kave ili doručka. Kod lijekova za prehladu, astmu ili ADHD budite posebno oprezni jer kofein može pojačati nuspojave.

Ako uzimate antidepresive, antipsihotike ili terapiju za tlak, važno je posavjetovati se s liječnikom. Obratite pozornost na signale tijela - nemir, nesanicu ili ubrzano lupanje srca. Svatko različito reagira na kofein, pa je najbolje pronaći ravnotežu koja vam odgovara. U slučaju nedoumice, uvijek se obratite svom liječniku ili ljekarniku... i to stvarno toplo preporučujemo...