Sve što vas zanima o probavi - zašto za probavu nije dobro jesti pred TV-om i zašto nije dobro zapaliti cigaretu nakon jela

Probava je izuzetno važna za naše zdravlje, no istovremeno se ne može baš reći da jako pazimo na to - sve dok ne dođe do problema.

Hranimo se na brzinu, ne dajemo si vremena da se nakon jela odmorimo, a onda se čudimo zašto imamo žgaravicu i druge simptome loše probave.

Ako patite od probavnih problema, najvažnije se pobrinuti se da se hranite na pravilan način. Jedite raznoliku hranu, puno povrća (posebno krumpira i kiselog kupusa) i voća (mango je vrlo dobar za probavu, a mogu vam pomoći i probiotici.

Dakle, nemojte samo sjediti pred televizorom s hranom na pladnju, radije jedite za stolom. Naime, hranjenje pred TV-om otežava želucu - kiseline se dižu u jednjak jer ste pogrbljeni.

Također, ako ste pušač nemojte pušiti kad ste puni hrane jer to može potaknuti žgaravicu.

>> Hrana koju vaša probava voli

Osim toga, uvijek si dajte vremena za probavu prije fizičkih, ali i psihičkih aktivnosti. Idealno vrijeme probavljanja je oko jedan sat.