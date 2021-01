Ljubav na prvi pogled... jeste li je ikad doživjeli? Ono, stvarno, grom iz vedra neba, jednostavn ste znali... ili?

Ispada da, zapravo, prava osoba nije niti važna u cijeloj priči, nego osjećaj koji je nam je uspješno izazvala u nama.

Ukratko, Kupid, rimska varijanta boga ljubavi, ne igra nikakvu ulogu u tome kad parovi doživljavaju strast i uzbuđenost zaljubljenosti. Sve se svodi na mješavinu kemikalija i hormona u mozgu, tvrdi jedan kineski stručnjaka.

Znanstvenici uvjeravaju da se gotovo u svakom slučaju zaljubljenosti preko glave radi o sljedećem - ono što pojedinac u biti zaista voli nije specifična osoba već ugodni osjećaj koji ta osoba u pojedincu izaziva.

Nisu u pitanju samo lijepo lice i zgodno tijelo, ne radi se samo o ugodnom glasu ili sjajnim očima jer tu su još i govor tijela, brzina i ritam govora, dodir, miris, feromoni, tajne kemikalije koje u drugima potiču društveno ponašanje.

"Ono što prvo zavolimo je 'iskustvo u našem mozgu'", kazao je Mao Lihua, izvanredni profesor pri Sveučilištu u Pekingu.

Bezmirisni feromoni dospijevaju do živčanih sustava mozga koji pokreću hipofizu. Simptomi pojačanog rada hipofize su ubrzan rad srca, ubrzano disanje i puls, suha usta i znojni dlanovi, piše Shanghai Daily.

Sve te reakcije se vraćaju do mozga u vidu signala na temelju kojih on zaključuje - to mora da je ljubav!

Kemijski koktel sastoji se između ostalog od adrenalina, oksitocina, dopamina, feniletilamina, norepinefrina (noradrenalin), endorfina, vazopresina (antidiuretski hormon), serotonina i testosterona. "Svi ti složeni procesi pokreću se u trenu i rade automatski i vrlo brzo", kaže psiholog Mao. "Tako da sve što možete osjetiti je to da vas je 'udarilo' - to je ljubav na prvi pogled." Opisane biološke procese nema potrebe negirati jer su potvrđeni nebrojeno mnogo puta i čini se da su zaista odgovorni za zaljubljivanje na prvi pogled, ali da ona istinska, prava ljubav ipak ima malo širu i duhovnu dimenziju nema potrebe dokazivati, zar ne?