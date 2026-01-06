Rad u nepovoljnim uvjetima, stres, mobbing i slično, bitno pridonose emocionalnom stresu, a ako je on dugotrajan može doći do pojave mentalnih poremećaja.

Negativno radno okruženje može dovesti do tjelesnih i duševnih problema, štetne uporabe psihoaktivnih tvari i/ili alkohola, odsutnosti i gubitka produktivnosti.

Globalno, više od 300 milijuna ljudi pati od depresije, vodećeg uzroka invalidnosti dok više od 260 milijuna ljudi živi s anksioznim poremećajima, a oni su uobičajeni mentalni poremećaji koji negativno utječu na sposobnost rada i produktivnost.

Mnogi od tih ljudi, na žalost, žive s oboje. Istovremena prisutnost više stresova na poslu te dugotrajna izloženost dovest će do sindroma izgaranja na poslu ("burnout"), koji može biti udružen s pojavom simptoma anksioznosti i depresije kod radnika i drugih kao što su razdražljivost, poremećaji spavanja, razna rizična ponašanja, učestale infekcije vezane uz pad imuniteta i slično.

Stoga, što više šetnje u prirodi i manje živciranja oko bilo čega...