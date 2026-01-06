Vječna dilema, čaj ili kava ostaje - što je bolji izbor za poticanje budnosti i zaštitu kardiovaskularnog sustava? Odgovor, kažu stručnjaci, ovisi o vašim osobnim ciljevima i potrebama, piše Health.com.

Kava za brzi poticaj, zeleni čaj za dugotrajnu budnost

Odabir između zelenog čaja i kave za podizanje energije ovisi o tome kakav učinak želite postići. Iako sadržaj kofeina varira, kava ga općenito ima više - oko 80 do 100 miligrama (mg) po šalici, u usporedbi s 25 do 50 mg u istoj količini zelenog čaja. "Veća koncentracija kofeina u kavi daje ljudima brži i veći poticaj energije", pojasnila je dr. med. Natasha Bhuyan, liječnica obiteljske medicine.

S druge strane, zeleni čaj možda neće pružiti trenutačni nalet energije, ali sadrži spojeve koji osiguravaju dugotrajniju budnost. "Zeleni čaj sadrži L-teanin, aminokiselinu koja može potaknuti mirnu budnost i smanjiti nervozu", izjavila je Alison Swiggard, registrirana dijetetičarka.

Utjecaj na zdravlje srca

I kava i zeleni čaj mogu podržati zdravlje srca, ističe Michelle Routhenstein, dijetetičarka za preventivnu kardiologiju. To je vjerojatno zbog katehina iz zelenog čaja i klorogenskih kiselina iz kave.

"Zeleni čaj može ponuditi blagu korist za oksidaciju LDL-a i funkciju krvnih žila, dok se kava dosljedno povezuje s nižom ukupnom i kardiovaskularnom smrtnošću", rekla je. Prema Routhenstein, studije su oba napitka povezale sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara.

Ipak, nagli skokovi krvnog tlaka izraženiji su kod kave, napominje Routhenstein, pa bi osobe s visokim krvnim tlakom ili aritmijama mogle imati više koristi od zelenog čaja ili opcija bez kofeina.

U konačnici, idealan napitak ovisi o vašoj individualnoj fiziologiji. "'Bolji' izbor je onaj koji vam najbolje odgovara bez neželjenih nuspojava", zaključila je Swiggard.

Znači, pijte oboje... svaki dan ;)