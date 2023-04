Ponekad jednostavno dođu dani kada nemamo preveliku želju znojiti se u teretani ni odraditi određene vježbe kod kuće. Iako nas to u nekim slučajevima zna obeshrabriti da nastavimo vježbati, to ne mora biti tako. Kako donosi Eat This, postoje načini na koje možemo ostati u formi. Trenerica i instruktorica pilatesa Carissa Fernandez tvrdi da postoji nekoliko jednostavnih i učinkovitih načina da ostanemo u dobroj formi bez vježbanja.

Važnost kvalitetnog odmora

Trenerica preporučuje da je vrlo važno dati si dovoljno vremena za odmor i oporavak nakon napornog dana. Prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), dovoljno kvalitetnog sna jednako je važno za održavanje dobrog zdravlja kao i naša rutina vježbanja i prehrana.

"Tijelu je potrebno vrijeme da se oporavi. Stvaranje dobre navike rutinskog odlaska na spavanje i davanje sebi najmanje sedam, ali idealno osam punih sati sna važan je faktor za održavanje dobrog zdravlja'', objašnjava Fernandez.

Oslobađanje od stresa

Brojna istraživanja pokazala su kako stres samo šteti našem tijelu, naročito ako smo mu izloženi dulje vrijeme. Kako donosi WebMD, kronični stres povećava glad, što može rezultirati debljanjem.

"Previše stresa može negativno utjecati na vaše zdravlje. Prakticiranje aktivnosti za oslobađanje od stresa kao što su meditacija, joga ili pilates može pomoći u smanjenju razine stresa u tijelu povećanjem razine dopamina i serotonina'', kaže trenerica Fernandez.

Unos hrane bogate proteinima

Hrana je također vrlo važna da bismo ostali u dobroj formi, čak i onda kada ne vježbamo. Trenerica stoga predlaže uravnoteženu prehranu, koja prvenstveno uključuje namirnice bogate zdravim proteinima.

"Naime, prehrana bogata proteinima održat će visoku razinu energije i omogućiti vašem tijelu sagorijevanje kalorija tijekom dana, što pridonosi održavanju idealne težine, ali i sprječava debljanje", dodaje Fernandez.