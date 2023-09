Ni s čim ne treba pretjerivati, ali ove namirnice možete konzumirati bez straha od debljanja.

Gladni ste? Vjerujemo, no što bi se moglo pojesti? Sigurno imate hrpu ideja, no jesu li sve baš dobre za vas?

Na svu sreću, uz dobar izbor namirnica možete pojesti nešto bez grižnje savjesti i ostati vitki, ali samo ako znate isplanirati svoje obroke. Vjerujte, osjećat ćete se zadovoljno tijekom dana.

Evo pregršt namirnica koje možete jesti bez straha za vaše kilograme...

Edamame - zelena soja - za razliku od drugih proizvoda od soje, edamame nije zaslađen i zdrav je, prirodan međuobrok. Studija iz 2009. godine otkrila je da edamame povećava osjećaj sitosti i također opskrbljuje tijelo proteinima i vlaknima, što nas dulje drži sitima. Sve što vam treba je malo soli.

Jabuke i banane - međuobroci su sjajan način da podignete energiju tijekom poslijepodnevnog pada, ali važno je da znate koji su najbolji za jesti. Namirnice poput jabuka ili banana pune su vlakana i kalija.

Jaja - istina je da jaja mogu povisiti razinu kolesterola u tijelu, ali mogu se uklopiti i u zdravu prehranu, a neka istraživanja sugeriraju da nam mogu pomoći u mršavljenju. Godine 2008., studija u International Journal of Obesity uspoređivala je jaja i bagele za doručak. Sudionici koji su jeli jaja osjećali su se sitije tijekom dana i unosili su manje kalorija.

Juha - juha vam definitivno može pomoći da se osjećate siti. Juhe su savršen primjer, a to pokazuje studija objavljena u časopisu "Appetite", koja je zaključila da su juhe zasitnije od posve čvrstih obroka. Sudionici koji su jeli juhu unijeli su 20 posto manje kalorija do kraja dana. Juhe na bazi temeljca su zasitnije od prosječnog obroka. On potiskuje hormon grelin, koji tijelu govori da jede manje.

Kokice - svi bismo trebali konzumirati hranu bogatu vlaknima, koja ne samo da daju energiju već su i hrana koja se dugo probavlja. Zahvaljujući tome, dulje ćete biti siti s manje kalorija. Najbolji primjeri hrane pune vlakana su cjelovite žitarice, povrće i voće. Na tom su popisu i vlaknima bogate kokice, niskokalorična grickalica puna cjelovitih žitarica. Otprilike jedna šalica kokica ima samo oko 30 kalorija.

Mješavina orašastih plodova - kombinirajte orašaste plodove, suho voće i slatkiše poput tamne čokolade. Ako vam prijeđe u naviku pronalaženje prave mješavine, imat ćete izvrstan međuobrok za mršavljenje svaki dan, pogotovo jer smanjuje želju za šećerom i soli.

Paprike - vjerojatno znate da začinjena hrana smanjuje apetit, posebno paprika, a istina je da može pomoći u kontroli težine. Prema istraživačima, kapsaicin, sastojak koji papriku čini ljutom, može ubrzati metabolizam. Međutim, ljute papričice mogu pomoći u regulaciji težine više nego u mršavljenju. Dr. Spencer Nadolski ne savjetuje uzimanje kapsaicina kao suplementa jer pretjerana konzumacija može imati nuspojave.

Zobena kaša - pratite li razne nutricioniste na društvenim mrežama, primijetit ćete da mnogi od njih uživaju u zobenim pahuljicama. Zob je idealna za mršavljenje jer sadrži cjelovita zrna i veliku količinu vlakana.

Sve u svemu, ima dovoljno namirnica koje su i više nego dovoljne da se zasitite, a da vam pritom ne treba biti neugodno jer ste pojeli nešto nezdravo...