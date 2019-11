Uz kraj menstruacije, menopauza može dovesti i do promjena kod tjelesne težine, vaginalne suhoće, umora i smanjenog libida, no jednako tako i do mentalnih promjena

Možda znate što se događa s vašim tijelom tijekom menopauze, no nitko zapravo ne govori o onome što se događa s vašim mozgom.

Većina žena razmišlja o fizičkim simptomima i neredovitom ciklusu koje su uzrokovani promjenama hormona. Ali ti hormoni utječu i na to kako reagirate, spavate i tako dalje.

Žene prosječno ulaze u menopauzu oko 51. godine. "Budući da ciklus postaje neredovit tijekom perimenopauze (faza kada jajnici počnu stvarati manje estrogena) znate da ste zaista u menopauzi kada prođe period od 12 mjeseci bez mjesečnice", objašnjava dr. Anna Cabeca za Bustle.

Uz kraj menstruacije, menopauza može dovesti i do promjena kod tjelesne težine, vaginalne suhoće, umora i smanjenog libida, kaže Cabeca, kao i mentalnih promjena poput "moždane magle". "To je snažna kombinacija fizičkih promjena i mentalnog stresa", kaže ona i opet dodaje da to ima veze s hormonima.

"Menopauza znači da su jajnici prestali funkcionirati odnosno proizvoditi estrogen. 'Moždana magla' je čest simptom zbog čega se mnoge žene žale na umor ili se osjećaju da su 'van svega'. Hormonalne promjene mogu utjecati na hipokamus, dio mozga koji je povezan s pamćenjem", dodaje ginekologinja dr. Tristan Bickman za Bustle.

Hormonalne promjene stvaraju valunge zbog kojih spavanje može biti puno teže što utječe na mozak.

"Jedan od najvećih problema za žene tijekom perimenopauze i menopauze je nedostatak sna", kaže profesorica Mary Jane Minkin sa Sveučilišta Yale.

"Poremećeni san može dovesti do problema s pamćenjem i raspoloženjem", kaže Minkin te dodaje da bi to stvorilo probleme bilo kome.

Ali kada dodate promjene u razinama hormona estrogena i progresterona i utjecaj koji će imati na serotonin tada dobijete promjene raspoloženja koje su povezane s menopauzom.

To može izgledati kao pretjerana reakcija na male životne probleme.

"Mnogi su znanstvenici dokazali da niže razine estrogena same po sebi doprinose promjenama raspoloženja i pamćenja", kaže Minkin. "Mozak ima puno onoga što nazivamo receptorima za estrogen pa dolazi do promjena kada je razina estrogena niska. Dobra vijest je da mnogi od ovih istraživača ističu da jednom kada žene prođu kroz menopauzu, promjene raspoloženja se smanjuju", kaže dalje.

Postoji mnogi načini na koje si žena može olakšati simptome menopauze i utjecaj koji ima na tijelo. "Terapija može pomoći ženama da lakše prolaze kroz promjene raspoloženja", kaže liječnica dr. Shaughanassee Williams Vines. Također je dobro zapamtiti da će proći. Menopauza i njeni simptomi ne traju vječno.

Dakle, ako imate osjećaj magle, nedostaka sna, promjena raspoloženja ili probleme s pamćenjem imajte na umu da je sve to prirodno i privremeno.