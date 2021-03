Pet razloga zbog kojih biste trebali jesti tamnu čokoladu, pa ih dobro poslušajte i otvorite si čokoladu

Tamna čokolada ima malo šećera, pogotovo one koje sadrže više od 70% kakaa, a sadrži i zdrave masnoće. Osim toga, tamna čokolada je bogata i korisnim spojevima poput antioksidansa.

Bolja probava - polifenoli kakaa u tamnoj čokoladi promiču rast protuupalnih bakterija. Jedno istraživanje pokazalo je da je konzumacija napitka s visokim razinama kakaa kroz četiri tjedna značajno povećala rast dva soja probiotičkih bakterija, piše Eat this.

Manji rizik od kroničnih bolesti - nedavna analiza hranjivih sastojaka otkrila je da postoji povezanost između jedenja čokolade i nižeg rizika od koronarnih bolesti, moždanog udara i dijabetesa. Navodi se da bi trebali pojesti barem jednu porciju tjednu, ali ne biste trebali pojesti više od šest porcija. Istraživači smatraju da je i ova blagodat povezana s velikim količinama flavanola u čokoladi.

Manji stres - ovaj tamni slatkiš povezan je s nižim razinama tjeskobe. Naime, spojevi u tamnoj čokoladi graju kemijsku ulogu u snižavanju razine stresa. Oko 40 grama čokolade tijekom dva tjedna može vam pomoći da se opustite i da se snize razine hormona stresa, poput kortizola, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Journal of Proteome Research.

Mršavite - utvrđeno je da jedna posebna vrsta antioksidansa u kakau, flavanol, sprječava nakupljanje kilograma kod laboratorijskih miševa, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Journal of Agricultural & Food Chemistry. Upravo tamna čokolada bogata je flavanolom. Naime, ti hranjivi sastojci nalaze se u čvrstim sastojcima kakaa kojih je vie u tamnoj nego u mliječnoj čokoladi. Treba napomenuti da se istraživanje provodilo nad životinjama pa nije sigurno u kolikoj mjeri to važi i za ljude, no zasigurno će manji unos kalorija pomoću da izgubite kilograme. Upravo je zbog toga tamna čokolada bolji izbor nego sladoled ili neka drugi slatkiš. Ne zaboravite da prekomjeran unos bilo čega može dovesti do debljanja pa pripazite koliko tamne čokolade unosite.

Štiti od upale - studija objavljena u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da umjereno konzumiranje tamne čokolade može pomoći u prevenciji i saniranju staničnih oštećenja uzrokovanih upalom. Istraživači protuupalne blagodati pripisuju flavanolima kakaa koji posjeduju protuupalna svojstva.

Stoga, izguštajte rebro ili dva, nema frke!