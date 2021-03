Stres je, kao što jako dobro znamo, tihi ubojica iz sjene - jednostavno će vas odnijeti kvragu u trenu nakon što poludite, puknete, ispalite ili kako god to želite nazvati.

A zapravo, ta ta je riječ tako naglo ušla u naše živote i počela utjecati na njih, što na poslu, što kod kuće da kao da je oduvijek ovdje.

Kronični stres uzrokuje hrpu raznih bolesti, manje ili više opasnih, a siguran je put prema preuranjenoj smrti.

Sve to znamo, pa se opet iznova živciramo oko istih stvari, dan za danom. Huffington post pitao je svoje čitatelje što misle o tome, zamolivši ih da nabroje stvari oko kojih se stvarno ne isplati živcirati.

Evo zanimljivih preporuka:

1. Baš vas briga što drugi ljudi rade sa svojim životima.

2. Bolesti ima koliko vam srce želi, no o njima se ne razmišlja svaki dan.

3. Budućnost još nije došla.

4. Gužva u prometu sigurno nećete riješiti.

5. Jeste li vidjeli tjedan bez ponedjeljka? Niste? Zašto se onda živcirate?

6. Nesposoban šef nije vrijedan zdravlja.

7. Nije važno što drugi misle o vama, vjerujte.

8. Osobe koje su negativne i idu vam na živce uklonite iz svog života.

9. Prenatrpani rasporedi koji definitivno nisu realni nanose samo štetu.

10. Sigurno nećete cijeli život izgledati isto.

11. Stan ili kuću spremat ćete cijeli život, pa nije previše važno je li petak ili nedjelja.

12. Starost je apsolutno nemoguće zaustaviti.

13. Tračevi su štetni za one koji ih šire.

14. Veze se prekidaju i od toga se ne umire.

15. Život se ne temelji na novcu, on dolazi i odlazi.