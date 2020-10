Jedna od najgorih stvari koju možete uraditi kada ste ljuti je da odete na spavanje. Kad ste budni, imate priliku obraditi negativne emocije. Ali, ako odete na spavanje, one mogu samo postati veće

Ljutnja sigurno nije dobar osjećaj, pa upravo zbog toga postoje mnogi razlozi da na spavanje ne idete kada ste ljuti.

Umjesto da se smirite, može se dogoditi da se osjećate još lošije.

Ljutnja remeti san - poznato je da stres i teški osjećaji pokreću reakciju borbe ili bijega. U tim okolnostima zaspati i ostati u snu postaje mnogo teže. Također, dokazano je da poremećeni san može učiniti stvar još gorom i prouzročiti još više bijesa. Vjerojatno ćete se probuditi iscrpljeni umjesto odmorni. U ovom slučaju bijes dovodi do lošeg sna, a loš san dovodi do još više bijesa. To jednostavno postaje začarani krug.

Utječe na cjelokupno zdravlje - znanstvenici su već ustvrdili da kvaliteta spavanja utječe na cjelokupno zdravlje. Spavanje obično djeluje kao "terapija preko noći", tada se stabiliziraju emocije kako bismo se idući dan mogli bolje nositi sa svojim osjećajima. Ali, bijes i intenzivan stres mogu ugroziti ugroze ovaj proces. Negativne emocije oslobađaju hormone stresa, čineći vas razdražljivijim ili uzrokujući neke druge simptome, piše Bright Side.

Teže je zaboraviti loše osjećaje - istraživači tvrde da smo manje sposobni suzbiti negativno iskustvo ako odemo spavati odmah nakon što se ono dogodi. Spavanje povećava sve emocije, misli i probleme. Kad spavamo, mozak obrađuje nove informacije i pohranjuje ih u kratkotrajno i dugotrajno pamćenje. Tijekom spavanja ljutnja ulazi u naše dugotrajno pamćenje i može imati dugotrajan efekt.

Toksični obrazac - odlazak u krevet s ljutnjom sigurno uništava raspoloženje, ali i uspostavlja toksični obrazac. Na kraju, vrijeme spavanja počinjete povezivati s ljutnjom umjesto s utjehom. Ako se to redovno ponavlja, može prerasti u ozbiljan problem.