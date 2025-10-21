Jedva je deset sati, a vi već ne možete držati oči otvorene, iako ste spavali normalno? Nije to tako čudne, promjena godišnjeg doba može utjecati na raspoloženje, prehrana igra ključnu ulogu u tome kako se osjećamo. Izreka "hrana je gorivo" nije samo fraza, ako tijelo ne opskrbljujemo cjelovitim i hranjivim namirnicama, ono neće funkcionirati optimalno.

Loša prehrana može dovesti do probavnih problema i kroničnog umora, a određene namirnice koje crpe energiju mogu dodatno narušiti zdravlje crijeva. U nastavku otkrivamo tri vrste hrane koje bi trebalo izbjegavati ako želite zadržati energiju i vitalnost.

Hrana s umjetnim zaslađivačima - na policama trgovina sve je više proizvoda s oznakom "bez šećera", zbog čega mnogi misle da čine uslugu svojem zdravlju. No mnogi takvi proizvodi puni su umjetnih zaslađivača koji mogu poremetiti ravnotežu u probavnom sustavu. "Dokazi o njihovu utjecaju na probavni trakt su mješoviti," napominje Benson. "Neke studije sugeriraju potencijalne promjene u mikrobiomu, ali ljudska istraživanja nisu potvrdila dosljedne ili značajne učinke. Za većinu ljudi umjerena se uporaba smatra sigurnom. Međutim, ako netko primijeti nadutost ili gastrointestinalnu nelagodu s umjetnim sladilima, eksperimentiranje s različitim vrstama ili smanjenje unosa može pomoći u identificiranju onoga što najbolje odgovara njihovu tijelu."

Prerađeni suhomesnati proizvodi - sendvič sa salamom, šunkom ili purećom šunkom mnogima je omiljen brzi obrok, no prerađeni suhomesnati proizvodi mogu učiniti više štete nego koristi. Registrirana dijetetičarka Kathleen Benson objašnjava zašto. "Ove namirnice mogu istisnuti opcije bogate vlaknima koje hrane probavni trakt", kaže Benson. "Kada se to dosljedno događa, može ostaviti osobu da se osjeća tromo i ima niže razine energije. Uključivanje raznolikog šarenog voća i povrća, mahunarki i cjelovitih žitarica može pomoći u podržavanju probavnog zdravlja".

Pržena hrana - iako je pržena hrana često ukusna i neodoljiva, trebala bi biti rezervirana samo za povremene prilike. Osim što sadrži malo hranjivih tvari, može izazvati upale, umor i poznati osjećaj "moždane magle". Dijetetičarka Destini Moody pojašnjava: "Hrana koja je duboko pržena upila je veliku količinu zasićenih masti koje uzrokuju upalu u tijelu, što može dovesti do niske energije i moždane magle", objašnjava Moody. Zamjena dubokog prženja zdravijim načinima pripreme - poput pečenja, kuhanja na pari ili prženja na zraku, može znatno poboljšati razinu energije i probavno zdravlje.

Sve u svemu, ako vam se spava, pojeli ste nešto krivo, što da vam kažemo...