Između posla, obiteljskih obveza i svakodnevnog stresa, mnogi parovi primjećuju da njihov odnos više nije onakav kakav je nekad bio. Iako možda i dalje živite pod istim krovom i brinete jedno o drugome, emocionalno nešto nedostaje.

Razgovarate, ali ne o važnim stvarima. Provodite vrijeme zajedno, ali bez istinske povezanosti. Nema velikih svađa ni očitih problema, samo tihi osjećaj da je veza oslabila. Ta se promjena obično događa polako, gotovo neprimjetno. Dobra vijest je da nije prekasno. Ako na vrijeme prepoznate znakove, postoje jednostavni načini da se korak po korak ponovno povežete.

Nestalo je fizičke nježnosti - jednostavni dodiri poput držanja za ruke, zagrljaja ili sjedenja blizu jedno drugoga često govore više od riječi. Ako su ti mali znakovi pažnje postali rijetkost, to može biti znak da se udaljavate. Ne treba planirati velike geste. Nježan dodir po ruci, osmijeh kad partner uđe u sobu ili poljubac za laku noć mogu napraviti veliku razliku i pomoći u ponovnom uspostavljanju bliskosti.

Razgovori su postali rutina - ako se vaši razgovori uglavnom svode na svakodnevne obveze, poput kupovinu, račune, djecu ili kućanske poslove, a ne na to kako se doista osjećate, to je znak da nešto nedostaje. S vremenom se može javiti osjećaj kao da ste cimeri, a ne partneri. Pokušajte povremeno odvojiti vrijeme za razgovore koji nisu vezani uz logistiku. Pitajte partnera kako mu je prošao dan, o čemu razmišlja ili podijelite neko sjećanje. Svaki pokušaj da vratite toplinu u komunikaciju vrijedan je truda.

Tišina je postala neugodna - u svakoj vezi tišina je ponekad ugodna, no ako postane neugodna ili se čini kao da više nemate o čemu razgovarati, to može ukazivati na emocionalnu udaljenost. Pokušajte provesti vrijeme zajedno bez ometanja - bez telefona, televizora ili drugih distrakcija. Otiđite u šetnju, skuhajte zajedno jednostavan obrok ili sjednite uz šalicu čaja. Čak i tišina može ponovno povezivati ako je ispunjena pažnjom i prisutnošću.

Više ne dijelite sitnice - ako vam partner više nije prva osoba kojoj se obraćate kada se dogodi nešto lijepo ili teško, moguće je da ste se emocionalno udaljili. Umjesto da te trenutke zadržavate za sebe ili dijelite s drugima, pokušajte ponovno uključiti partnera u svoj svakodnevni svijet. Počnite s malim stvarima - ispričajte mu nešto smiješno što ste vidjeli, podijelite misao koja vam je pala na pamet ili osjećaj koji vas je pratio tijekom dana. Ne mora biti ništa ozbiljno, važno je da ponovno uspostavite kontakt i otvorenost.

Zajedničko vrijeme postalo je navika - ako druženje s partnerom sve više izgleda kao rutina, a ne kao nešto u čemu uživate, vrijeme je da to promijenite. Pokušajte oživjeti jednostavne trenutke u kojima ste nekoć zajedno uživali - gledanje serije, slušanje glazbe, zajednički obrok ili razgovor prije spavanja.

Bez pritiska i velikih očekivanja, samo vrijeme posvećeno jedno drugome. U tim malim trenucima često se krije ključ ponovne povezanosti i topline koja vezu čini živom.