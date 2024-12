Kao i svake godine, obećamo sami sebi da ćemo paziti što jedemo tijekom blagdana, ali često završimo uživajući u svakom zalogaju bez previše razmišljanja o kalorijama. I to je sasvim u redu - Božić je vrijeme druženja, veselja i dobre hrane. Čak i nutricionisti potvrđuju da nije kraj svijeta ako se za blagdane malo opustimo.

No, jeste li se ikad zapitali koliko kalorija zapravo unesemo na Božić? Prema istraživanju koje je proveo Wren Kitchens, prosječna osoba tijekom tog dana konzumira nevjerojatnih 5373 kalorije. To je dvostruko više od preporučenog dnevnog unosa za muškarce i čak tri puta više od preporučenog unosa za žene.

Ako vas je ova brojka iznenadila, ne brinite - Božić je poseban dan, a uživanje u finim delicijama dio je čari blagdana. Ipak, postoji jednostavan trik koji vam može pomoći da se osjećate bolje nakon bogatog obroka - pijte više vode.

Kako voda pomaže?

Prema studiji objavljenoj u Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ispijanje deset čaša vode dnevno može dovesti do sagorijevanja dodatnih 490 kalorija tjedno. Voda ne samo da pomaže u hidrataciji već može i ubrzati metabolizam, olakšati probavu te spriječiti pretjerani osjećaj gladi tijekom obilnih blagdanskih obroka.

Ako ste se malo prejedali za Božić, ne očajavajte. Uz nekoliko čaša vode i umjerenu aktivnost narednih dana brzo ćete se vratiti u ravnotežu. Blagdani su tu da bismo uživali, a pokoji kolačić više uvijek možete "neutralizirati" dobrom šetnjom ili čašom vode.

Pa onda - isprobajte ;)