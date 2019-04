Zdrav san osnova je zdravlja organizma, a nemali utjecaj ima i na naš izgled i raspoloženje. Kako mnogi od nas ne spavaju dovoljno jer im vrijeme za san oduzima posao, obaveze vezane za dom i obitelj ili jednostavno predugo gledanje televizije, nije loše znati koliko je sna zapravo potrebno u određenim godinama.

Početkom prošle godine u Velikoj Britaniji je provedeno istraživanje koje je pokazalo kako se godišnje zbog problema sa spavanjem izgubi čak više od 604.000 radnih dana, odnosno oko 50 milijardi eura. U Americi su podaci još porazniji i pokazaju da se godišnje iz istog razloga izgubi 411 milijardi dolara.

Zna se za mnoge slučajeve ljudi zaposlenih na visokim pozicijama koji su potvrdili da najbolje funkcioniraju nakon samo nekoliko sati sna. Količina sna ovisi o mnogim stvarima, jedna od najvažnijih je naša dob.

San je uvjetovan godinama života zbog kompleksnih promjena u mozgu koje su uzrokovane razvojem, školom ili poslom i drugim stvarima kojima se bavimo tijekom dana.

Potreban broj sati sna prema dobi:

Novorođenčad - 16 do 18 sati sna

Dvogodišnjaci - 11 do 13 sati

Petogodišnjaci - 10 do 12 sati

Tinejdžeri - 8 do 10 sati

Nakon 20. godine - 7 do 9 sati

Nakon 65. godine - 5 do 7 sati

Djeca spavaju puno zbog visoke razine hormona melatonina koji pogoduje snu. Razina hormona se počinje smanjivati u tinejdžerskoj dobi i gotovo potpuno nestaje kada napunimo 70.

No, bez obzira na godine san je itekako potreban zbog dobrog zdravlja. Ukoliko sna manjka možemo oboliti od depresije, srčanih bolesti, dijabetesa i visokog krvnog tlaka.

Na poteškoće u spavanju utječe i činjenica da smo često pritisnuti vremenom, odnosno mislimo da moramo zaspati u točno određeno vrijeme a zapravo bi morali ići spavati kad nam se prispava, bez obzira koje je vrijeme.