Štefanje je dan kad se skupljaju ostaci obroka od Badnjaka i Božića iz kutova hladnjaka i špajzi, kako bi se složio brz i jednostavan ručak - no na što treba naročito paziti?

Podgrijavanje hrane omiljen je sport zadnjeg dana blagdana, jer se tijekom prethodnih obroka sigurno skupilo višaka koje je "šteta baciti", pa se slaže nekakav miš-maš svega i svačega ...

E, tu može lako nastati problem jer neku hranu jednostavno ne smijemo podgrijavati zbog mogućnosti da postane štetna za zdravlje, dok drugu možemo bez ikakvog rizika.

Hrana koju smijemo podgrijavati

Lista je zapravo prilično oskudna - to su cjelovite žitarice koje najmanje mijenjaju svoj sastav i nutritivnu vrijednost: amarant, ječam, proso, riža i zob.

Juhu možemo podgrijati na način da izvadimo meso i povrće i ugrijemo samo tekućinu, pa zatim vratimo namirnice unutra i one se zagriju u toploj kupelji - na taj način neće se stvarati štetne tvari u namirnicama.

Hrana koju ne smijemo podgrijavati

Gljive - lako se mijenjaju zbog svojih proteina i postaju štetne, preporučljivo ih je samo blago zagrijati do 70 stupnjeva

Krumpir - također spada u toksičnu skupinu namirnica koje nakon zagrijavanja gube svoja nutritivna svojstva, a najnovija istraživanja pokazala su kako je krumpir najzdraviji kuhan, ali ohlađen. Naime kada se ohladi u krumpiru dolazi do povećanja udjela otpornog škroba koji ima probiotsko djelovanje.

Meso - postaje nepoznato tijelu zagrijavanjem jer se mijenja sastav proteina. Kada se proteini dugo zagrijavaju na visokim temperaturama mijenja se njihova struktura i tako promijenjena postaje nepoznata našem organizmu, neprobavljiva pa samim time i toksična.

Špinat, cikla, celer i repa - sadrže nitrate koji pod djelovanjem mikroorganizama i zagrijavanjem prelaze u spojeve nitrite, a oni dalje u nitrozamine koji su jako štetni i kancerogeni. Špinat je najrizičniji u ovoj skupini i uvijek ga konzumirajte u strogo svježem obliku.

Visokorizične namirnice - mes0 peradi, kuhane i dimljene ribe (losos, skuša, bakalar), sirove ili blago termički obrađene školjke, mliječni proizvodi i jela napravljena s mlijekom, sirom i jajima.gube svoja nutritivna svojstva."