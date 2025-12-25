Teško je ovih dana u godini... i oni najsnažnijij među nama posrnu i jedu, sve i svašta, u svako doba dana... pa kad već jedete, jedite ovo ;)

Božić je prilika za opuštanje, malo stresa tijekom blagdanske sezone neizbježno je. Kada osjećamo da smo pod stresom, naše tijelo proizvodi prezasićenost hormona stresa, kortizola. On čini da se osjećamo tjeskobno, izazivajući žudnju za slanom, masnom i slatkom hranom.

Ovo je vodič za najbolje brzinske zalogaje kako biste izbjegli blagdanski stres i osjećali se najbolje ovog Božića.

Jedite voće i orašaste plodove - suho voće i orašasti plodovi odličan su međuobrok, ali mnoge gotove mješavine sadrže mnogo dodane soli i šećera, pretvarajući zdravu opciju u nešto što treba izbjegavati. Orašasti plodovi sadrže vlakna i proteine, kao i hranjive tvari za razbijanje stresa poput željeza i nekih vitamina B. Samo pazite da odaberete neslanu varijantu. Odlučite se za sjemenke bundeve jer su bogate magnezijem koji je važan za zdrav živčani sustav", savjetovala je Biggs za Vogue.

Napravite vlastitu poslasticu - ako žudite za nečim slatkim, domaća grickalica daleko je bolja od one već pripremljene. Hrana s visokim udjelom šećera potiče oslobađanje kortizola, što povećava razinu stresa i tjeskobu. Kako biste zadovoljili želju za slatkim, a da pritom ne dignete hormone stresa, možete napraviti kuglice od datulja i orašastih plodova. One nisu samo ukusne i prikladne za blagdane, već mogu pridonijeti i zdravom živčanom sustavu, preporučuje dijetetičarka Lola Biggs.

Ne izbjegavajte povrće - ako se osjećate iscrpljeno, tamnozeleno lisnato povrće potiče proizvodnju stabilizatora raspoloženja u mozgu, dopamina i serotonina. Da biste ih napravili, potrebna vam je samo vrećica kelja, preporučljivo s većim listovima. Listove začinite malo maslinovog ulja i pospite prstohvatom soli prije nego što ih ispečete u pećnici ili fritezi dok ne postanu hrskavi.

Odlučite se za voće - uz istraživanja koja pokazuju da vitamin C može pomoći u snižavanju razine kortizola, grickanje voća s vitaminom C odlična je ideja tijekom blagdana. Agrumi i jagode izvrsne su opcije. "Borovnice su bogate flavonoidnim antioksidansima koji imaju snažno protuupalno i neuroprotektivno djelovanje. Oni su odlični za sveukupno zdravlje, ali se također pokazalo da pomažu u borbi protiv upale izazvane kortizolom", rekla je Biggs. Odabir zdrave hrane tijekom božićnih blagdana pridonosi općem zdravlju. Pametnim odabirom namirnica moguće je održati ravnotežu i tijekom blagdanske sezone.

Probajte slanutak - dobra alternativa orašastim plodovima je slanutak. Ne samo da je prepun proteina, već može pomoći i u ublažavanju sezonskog stresa. "Slanutak, pun vitamina i minerala koji se bore protiv stresa, uključujući cink, mangan, kalij, magnezij i vitamine B skupine, također je bogat i L-triptofanom", objašnjava Biggs. "Vašem tijelu je ovo potrebno za proizvodnju neurotransmitera koji reguliraju raspoloženje."