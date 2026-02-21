Znate onaj osjećaj nakon obroka - jednostavno ste prepuni i ne možete ni disati od hrane koju ste upravo pojeli. Ako ste neprestano napuhani ili imate osjećaj preopterećenosti nakon svakog obroka možda trebate obratiti pozornost na ove stvari:

Hrana koja uzrokuje plinove

"Kao što možete pretpostaviti, ne utječe samo način na koji jedete na stvaranje nadutosti, nego i ono što jedete. Hrana koju često jedemo može stvoriti nadutost poput određenog povrća, umjetnih sladila i određenih fruktoza koje je teško probaviti", kaže liječnik Niket Sonpal.

Dalje objašnjava da preveliko unošenje određene hrane može stvoriti nadimanje pogotovo kod osjetljivih osoba:

fruktoza iz voća, meda i kukuruznog sirupa

laktoza iz mliječnih proizvoda

inulin iz pšenice, luka i soje

zaslađivači

voće kao što su avokado, nektarine, breskve, šljive, trešnje

Jedete previše ili prebrzo

"Možda će vas iznenaditi kada saznate, ali ne radi se samo o hrani koju jedete, nego je važan i način", objašnjava dijetetičarka Melissa Hooper za Livestrong.

Tri stvari mogu voditi do nadutosti:

Prebrzo jedete - ako prebrzo jedete možete osjetiti nadutost jer se želudac bori s količinom hrane ili pića

Previše jedete - želucu je potrebno 20 minuta da javi mozgu da je dovoljno jeo. Stoga ako jedete prebrzo, možete se prejesti.

Previše zraka - ako je previše zraka zarobljeno u trbuhu također može doći do nadimanja. Vrlo je važno polako piti ili žvakati.

Zatvor

Mnogi ljudi koji imaju problem s konstipacijom pokušavaju sami "popraviti stanje", a da ne posjete liječnika. Ali u većini slučajeva ako patite od povremenih ili redovitih zatvora trebali biste potražiti savjet liječnika kako biste riješili ovaj problem.

Sve u svemu, trebate paziti što jedete... ima puno namirnica koje vas napuhavaju, no i vi sami možete sebi napraviti problem... stoga, pažljivo...