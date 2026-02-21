Čist legitimno pitanje - stalno traže od nas da budemo dobri prema drugima, a na kraju zaboravljamo na sebe...

Kako se, uz posao, obitelj, novčane probleme, stres i sve ostalo što nosi moderan način života, usmjeriti na vlastite potrebe i dobrobit? Ne zvuči baš jednostavno i zapravo baš i nije, da vam ne bi lagali... no, ne brinite, u nastavku donosimo načine.

Naučite prihvatiti kompliment - iako zvuči čudno, osjećat ćete se bolje i pomoći će vam da postignete još više.

Održavajte ležernija prijateljstva - sjetite se roditelja koje srećete kad dijete ostavite u školi. Najdražeg konobara. Susjede koji šeću pse u istom parku. Njegovanje takvih odnosa pomoći će vam da se osjećate povezanije s društvenim grupama, a osim toga, neka istraživanja tvrde da se time razvija empatija.

Naučite uživati u stvarima - razmišljajući o budućnosti i tome što će biti ako nešto krene po zlu, niste svjesni trenutne sreće. Potrebno je prihvatiti činjenicu da ne možemo biti spremni na sve potencijalne izazove.

Preokrenite žaljenje u rad na sebi - nije moguće bježati od osjećaja bez posljedica. Potiskivanjem smanjujete vlastitu sreću, a s vremenom uzrokuje i fizičku bol. Najbolje je naći sredinu između izbjegavanja i suočavanja s emocijama.

Prepustite se užicima - serije i filmovi koje volimo, a znamo da su loši. Ljubavni romani i krimići koje naprosto ne možemo ispustiti iz ruku. Uzimanje mentalne pauze i uživanje u nečemu što ne zahtijeva intelektualni napor pomaže nam da se lakše nosimo sa stresom.

Prigrlite sreću -. prema istraživanjima, u mnogim ćete stvarima više uživati kada ih iskusite drugi put u životu, piše New York Times.

Priuštite si da ne radite ništa - jedan od načina kako se maknuti od stresa i užurbanosti je da - ne radite ništa. S druge strane, to može biti odličan način da ponovno postanete produktivni. Kad ste bez energije naprosto niste učinkoviti.

Više vremena za sebe - provođenje vremena u samoći može dobro utjecati na društvene odnose, kreativnost i samopouzdanje. Bolje se upoznajemo i učimo kontrolirati emocije, kažu stručnjaci.

Dakle, moguće je... samo treba biti pažljiv i to vam je to... ;)