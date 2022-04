Ako želite početi vježbati, ne treba vam uvijek skupa oprema - važnija je odlučnost

Odlučili ste napokon početi vježbati i krenuli ste snažno... no, ne morate se odmah opremiti skupom opremom ili plaćati članstvo u teretani.

Ponekad je dovoljno krenuti s malim stvarima i implementirati jednostavne trikove koji funkcioniraju.

U nastavku donosimo nekoliko koje ljudi često podcjenjuju, a oni zapravo pomažu kod skidanja viška kilograma.

Birajte punomasne namirnice - punomasne namirnice, prema novijim studijama, puno su bolji izbor od onih bez masnoća i obranih.

Crveno voće - crveno voće najbolji je izbor za mršavljenje. To uključuje crvene jabuke, lubenicu, grožđe i maline. Naime, to voće sadrži visoke razine flavonoida, konkretno, antocijanina, spoja koji voću daje crvenu boju i smiruje gene koji su zaslužni za taloženje sala.

Jedite prije nego što izađete na večeru - iako zvuči kontraproduktivno, jedenje prije, recimo, poslovne večere može rezultirati mršavljenjem. Istraživanje je pokazalo da jedenje jabuke ili bistre juhe prije obroka u restoranu može smanjiti kompletni unos kalorija i za 20%.

Ležerna odjeća - jedna studija pokazala je da su ljudi, koji su nosili traperice na posao, u prosjeku napravili 500 koraka više od onih koji su nosili formalnu odjeću.

Maštajte o slatkišima - nedavna studija pokazala je da ako prije jedenja slatkiša maštate o tome da jedete cijelu vreću, pojest ćete manje. Oni ispitanici koji su maštali da su pojeli 30 bombona na kraju su pojeli najmanje.

Odbacite pahuljice - da to je brzi i fin doručak, no istraživanja pokazuju da je zobena kaša, koju trebate skuhati, puno bolji izbor od brzinskih pahuljica koje ćete pojesti s hladnim mlijekom.

Riblje ulje - riblje ulje jedan je od najboljih nutrijenata za ljudski organizam. Ono snižava trigliceride kod ljudi s dijabetesom i srčanim problemima i to između 20% i 50%. Osim toga, riblje ulje može pomoći kod mršavljenja jer potiče osjećaj sitosti.

Pijte crnu kavu - pijenje kave može pomoći kog mršavljenja i gubljenja sala. Četiri šalice dnevno mogu smanjiti količinu masti u tijelu i do 4%, kaže nedavna studija. Bitno je samo da kavu pijete crnu, bez mlijeka i šećera. Samo kava ima gotovo nula kalorija, ona s mlijekom i šećerom, 80.

Pomirišite voće - studija je pokazala da mirisanje svježih zelenih jabuka i banana može deserte pune šećera učiniti manje privlačnima. Znanstvenici kažu da je moguće da je to zbog toga što mislimo da biramo zdravije kada osjetimo miris tog voća.

Sendvič bez kruha - napravite sendvič bez kruha. Na šnitu kruha stavite šnitu pureće šunke, dodajte guacamole ili humus i to je to i ima manje od 200 kalorija, piše Eat this.

Snizite temperaturu - jedna novija studija objavljena u časopisu Diabetes pokazala je da je sa smanjenje slala na trbuhu dovoljno ohladiti prostoriju kada spavamo. Naime, niže temperature suptilno povećavaju efektivnost naših zaliha tzv. smeđeg sala, sala koje nas grije tako što sagorijeva salo koje se skladišti na trbuhu. Ispitanici su nekoliko tjedana spavali na tri različite temperature. Oni koji su spavali u najhladnijoj sobi gotovo su udvostručili količinu smeđeg sala, odnosno smanjila se količina sala na njihovom trbuhu.

Zakazujte vježbanje - kada vježbate sami, vrlo je vjerojatno da ćete zbog neke druge obaveze "otpiliti" trening. Stoga, dogovorite se s nekime da vježbate zajedno, manje je vjerojatno da ćete zezenuti frenda i to otkazati.