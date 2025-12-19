6 zanimljivih činjenica o nastanku i konzumaciji čokolade

Jeste li se ikada zapitali kako nastaje svima omiljena slastica - čokolada? Danas je čokoladu moguće pronaći u mnogo veličina, okusa i pakiranja, a za njezinu izradu koristi se moderna tehnologija.

U sljedećih 6 točaka saznat ćemo nekoliko zanimljivih stvari o njoj:

1. Čokolada nastaje od kakao praha koji u obliku mahuna raste na drvetu Theobroma cacao. Drveće se uzgaja u vrućim i vlažnim predjelima oko ekvatora, a potrebno je pet godina da bi stablo po prvi puta rodilo plodom. Najrodnije je oko 10. godine starosti.

2. Mahuna može biti veličine nogometne lopte, a zadrži oko 50 bobica kakaa. Za 30 mililitara mliječne čokolade potrebne su 4 bobice kakaa, a za istu količinu tamne čokolade potrebno je njih 12.

3. Bobice se odvajaju čekićem pa zagrijavaju na visokim temperaturama pri čemu nastaje gusta tekućina koja se kasnije miješa sa šećerom i mlijekom, ovisno o vrsti i okusu čokolade koji se proizvodi. Postoje i standardi koje određene vrste čokolade moraju zadovoljavati: mliječna čokolada mora sadržavati 10% čokoladne tekućine, crna čokolada 35%, a bijela čokolada ne sadrži čokoladnu tekućinu, već kakao maslac od najmanje 20%.

4. Nakon što se zapakira, čokolada se dostavlja na prodajna mjesta. Najviše čokolade u svijetu prodaje se za Valentinovo, a jedni od najvećih potrošača su Švicarci koji po stanovniku godišnje konzumiraju 10 kilograma čokolade.

5. Europljani su poznati ljubitelji čokolade. 1700-tih godina u Španjolskoj se godišnje pojelo 5.5 milijuna tona čokolade, a danas se 15 od 16 vodećih zemalja u konzumaciji čokolade nalazi upravo u Europi.

6. 2010. godine objavljeno je istraživanje koje je pratilo 19 000 osoba između 35 i 65 godina i otkrilo da oni među njima, koji jedu čokoladu, imaju niži krvni tlak i 39% manje šansa za srčani udar.