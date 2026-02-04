Tek toliko da znate - visceralna masnoća, povezuje se s većim rizikom od srčanih bolesti, inzulinske rezistencije i upala

Kako polako ulazimo u neke godine, način na koji tijelo obrađuje hranu se mijenja, osobito nakon 40. godine kada se metabolizam prirodno usporava, a hormonalne promjene olakšavaju nakupljanje masnoće u području trbuha. Ta vrsta masnoće, poznata kao visceralna masnoća, povezuje se s većim rizikom od srčanih bolesti, inzulinske rezistencije i upala.

Jedan od glavnih čimbenika koji tome pridonosi su visoko prerađeni međuobroci i poslastice, koje je lako pojesti u velikim količinama, a pritom nude vrlo malo stvarne nutritivne vrijednosti. Prema nutricionistima, ovo su popularne grickalice koje svi iznad 40 godina trebaju izbjegavati ili barem ograničiti.

Čips od krumpira - čips je klasičan primjer visoko prerađene hrane koja može potajno usporavati metabolizam. Najčešće se prži u nezdravim uljima i sadrži velike količine natrija, što doprinosi upalnim procesima u tijelu. Dr. Zeeshan Afzal objašnjava da prerađeni međuobroci poput čipsa mogu usporiti metabolizam jer su bogati kalorijama, nezdravim mastima i solju, a takva kombinacija može potaknuti kroničnu upalu. S vremenom to može pogodovati nakupljanju visceralne masnoće, osobito u području trbuha, piše SheFinds.

Granola pločice umočene u čokoladu - iako se često promoviraju kao zdrava opcija, granola pločice prelivene čokoladom često ne ispunjavaju ta očekivanja. Obično sadrže velike količine dodanih šećera i zasićenih masti, uz vrlo malo stvarne nutritivne vrijednosti. Andrews upozorava da su takve pločice u osnovi čokoladice u prerušavanju te da većina njih sadrži puno šećera i zasićenih masti, ali malo korisnih nutrijenata. Ako postanu redoviti dio prehrane, mogu pridonijeti nakupljanju masnoće u području trbuha.

Keksi - iIako se u malim količinama mogu činiti bezazlenima, keksi često sadrže puno rafiniranog šećera i masti koji se brzo zbrajaju. Nutricionist Jesse Feder upozorava da keksi nose slične rizike kao kolači i peciva jer su obično bogati mastima, šećerima i kalorijama. Budući da ih je lako pojesti previše, mogu nas dovesti znatno iznad dnevnih kalorijskih potreba, a da pritom ne stvaraju osjećaj sitosti. Feder ističe da visoka kalorijska vrijednost takvih proizvoda s vremenom može dovesti do neželjenog nakupljanja masnoće, osobito visceralne, ako se konzumiraju redovito.

Muffini - muffini iz pekarnica ili iz dućana mogu sadržavati iznenađujuće velik broj kalorija, zbog čega nisu dobar izbor za redoviti međuobrok. Dijetetičarka Lisa Andrews kaže da, iako ih nazivamo muffinima, zapravo često imaju karakteristike kolača. Ističe da su tradicionalni muffini bogati kalorijama i mastima te da s vremenom mogu pridonijeti nakupljanju masnoće u području trbuha.

Zaslađene žitarice za doručak - mnoge žitarice za doručak, osobito one namijenjene djeci, iako se često reklamiraju kao zdrave, zapravo su ultra-prerađene i bogate šećerom. Prema stručnjacima, takve žitarice naglo povisuju razinu šećera u krvi i nude vrlo malo vlakana ili proteina koji bi osigurali dulji osjećaj sitosti. Nutricionistica Krutika Nanavati navodi da su mnoge dječje žitarice bogate šećerom i siromašne nutritivnom vrijednošću te da njihova redovita konzumacija može dovesti do debljanja i povećanog rizika od kroničnih bolesti.

Dakle, nakon 40. godine smanjenje visoko prerađenih grickalica i izbor cjelovitije hrane (voće, orašasti plodovi, jogurt...) može pomoći u smanjenju masnoće na trbuhu i očuvanju zdravlja, pa se ravnajte prema tome...