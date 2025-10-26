Uravnotežena prehrana pomaže u održavanju zdravlja i stabilnosti hormona, određene namirnice mogu izazvati suprotan učinak.

Stručnjaci upozoravaju da sastojci koji se često nalaze u prerađenoj hrani, zaslađenim napitcima i nekim "zdravim" alternativama mogu poremetiti rad endokrinog sustava te pridonijeti umoru, promjenama raspoloženja i povećanju tjelesne težine.

Prema riječima nutricionistice Taylor Stolt i liječnice dr. Amie Hornaman, ovo su namirnice koje bi žene starije od 35 trebale izbjegavati kako bi očuvale hormonalnu ravnotežu.

1. Biljno meso - iako se biljno meso često promovira kao zdrava alternativa, njegov sastav može poremetiti hormonsku ravnotežu. Glavni problem je soja, točnije fitoestrogeni - spojevi koji oponašaju estrogen u tijelu. "Mnoge vrste biljnog mesa sadrže sojine proteinske izolate koji mogu izazvati hormonske oscilacije, osobito kod žena osjetljivih na promjene estrogena", upozorava Stolt. Takvi proizvodi često sadrže i aditive, konzervanse te umjetne arome koje dodatno opterećuju endokrini sustav.

2. Umjetni zaslađivači - prema riječima dr. Hornaman, činjenica da je neki proizvod "bez šećera" ne znači i da je siguran. "Umjetni zaslađivači poput sukraloze, aspartama i acesulfam-kalija mogu i dalje potaknuti porast inzulina i šećera u krvi", objašnjava ona. Kada je razina glukoze nestabilna, dolazi do debljanja i poremećaja pretvorbe neaktivnog hormona štitnjače (T4) u aktivni oblik (T3). Hornaman dodaje da "upala koju ovi zaslađivači izazivaju može dovesti do potpune hormonske zbrke u tijelu".

3. Industrijska biljna ulja - ulja poput repičinog, sojinog i kukuruznog sve se češće povezuju s hormonalnim poremećajima. Dr. Hornaman upozorava da su ta ulja "čista upala" jer se prerađuju na visokim temperaturama uz kemijske otapala te sadrže puno omega-6 masnih kiselina koje oštećuju stanične membrane. "Ta upala ometa hormonske signale, pogoršava inzulinsku rezistenciju i dodatno opterećuje štitnjaču", dodaje.

4. Neorganski sojini proizvodi - sojini proizvodi poput tofua ili napitaka od soje mogu biti ukusni, ali ako nisu organskog i fermentiranog podrijetla, mogu djelovati kao hormonski disruptori. "Mnoge žene pokušavaju biti zdrave uključivanjem sojinog mlijeka, tofua ili proteinskih pločica u prehranu, ali ako soja nije organska i fermentirana, remeti hormonalnu ravnotežu", upozorava dr. Hornaman. Fitoestrogeni koje sadrži soja oponašaju estrogen u tijelu, a zato se preporučuje birati fermentirane oblike poput tempeha ili misa. Dr. Hornaman zaključuje da su bolji izvori proteina "jaja slobodnog uzgoja, riba iz divljeg ulova i čisti kolagenski proteini", dok zdrave masti treba tražiti u "hladno prešanom maslinovom ulju, ulju avokada, kokosovom ulju i pročišćenom maslacu".