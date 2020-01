Mnoge takozvane loše namirnice zapravo donose velike dobrobiti - poput jačanja mentalne oštrine, izbjegavanje kroničnih bolesti i dugovječnosti.

"Činjenica je da vas praktički nijedna hrana koju pronađete u trgovini neće ubiti, osim ako nešto ne krene loše ili konzumirate previše", kaže liječnik Aaron Carroll u svojoj knjizi The Bad Food Bible: Why You Can (and Maybe Should) Eat Everything You Thought You Couldn't.

Stoga, da ne biste živjeli u zabludi, donosimo nekoliko primjera:

Jaja - godinama su ih krivili za visoke razine kolesterola čime se povećava rizik za razvoj različitih bolesti srca. Sada se zna da su jaja zdrava i da ne podižu kolesterol te da sadrže esencijalne hranjive sastojke poput kolina koji štiti jetru i srce te smiruje živčani sustav.

Kava - često je bila na crnoj listi zbog toga što se smatralo da uzrokuje rak, srčane bolesti, pa čak i da zaustavlja rast. Umjereno ispijanje kave moglo bi čak i produljiti život, pokazalo je veliko istraživanje iz 2015. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 6 tisuća starijih žena otkrilo je da kofein u kavi može pomoći u zaštiti od problema s pamćenjem.

Krumpir - prepun bjelančevina, vlakana i vitamina C, krumpir također sadrži ugljikohidrate koji pojačavaju energiju, kao i kalij, magnezij i mnoge druge hranjive tvari. Sve to uz vrlo malo kalorija.

Sir - vjerojatno ste godinama slušali kako ćete lako dobiti kilograme i začepit će vam se arterije. "Sir sadrži kalcij, masti i bjelančevine i vitamine A, B12 i minerale", kaže Gradney. Sirevi s visokim udjelom masnoće poput Briea i cheddara također imaju male količine konjugirane linolne kiseline (CLA) koja pomaže u borbi protiv upala, debljanja i bolesti srca. Još jedan plus: neka istraživanja pokazuju da grickanje sira može pomoći u sprječavanju karijesa.

Žitarice za doručak žitarice često imaju lošu reputaciju zbog toga što su prerađene i s visokim udjelom šećera. Ali to ne znači da trebate preskočiti žitarice, kaže Kristen F. Gradney, glasnogovornica američke Akademije za nutricionizam i dijetetiku. "Većina žitarica obogaćena je tako da uključuje 100 posto dnevnih vrijednosti mnogih minerala i vitamina koji su nam potrebni, a obično ih ne konzumiramo", kaže dalje. Zapravo, zdjela obogaćenih žitarica prekrivena mlijekom daje vam dvostruku dozu vitamina D. Potražite cjelovite žitarice bez dodanog šećera koje će biti pune vlakana i proteina.