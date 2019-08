Brzo hodanje je sve popularnije, no može li imati učinak kao trčanje? Dvoje stručnjaka, od kojih je jedan trener slavnih Harley Pasternak, a drugi trenerica Elena Moffa, na ovo su pitanje odgovorili za portal Well and Good.

"Kada govorimo o trčanju i hodanju i jedno i drugo su sjajni načini za kondiciju, srce i raspoloženje", objašnjava Elena Moffa.

"No, iako ćemo brzim hodanjem i laganim joggingom potrošiti isto kalorija, to su s biomehančkog gledišta dvije sasvim različite stvari", dodaje Moffa.

Trčanje, čak i ono najsporije, aktivira sasvim drugačije mišiće od hodanja.

Ako vas brinu zglobovi ili jednostavno tražite nešto što je za tijelo nježije, defintivno prednost dajte brzom hodanju.

"Hodanje je više horizontalno, a trčanje vertikalno. Kod hodanja je puno manji pritisak na zglobove", kaže trener slavnih Harley Pasternak za portal Well and Good.

Dodaje i da je sprint bolji od dugoprugaškog trčanja jer uključuje puno manje vertikalnih momenata od sporog, dugog trčanja.

Drugi razlog zbog kojeg je hodanje bolje od trčanja je psihološki - imamo osjećaj da je lakše hodati, nego trčati zbog čega smo motiviraniji i veća je vjerojatnost da ćemo ustrajati u redovitom hodanju.

"Ja sam veliki fan hodanja, jer je bolje za zglobove, ne zahtjeva posebnu opremu niti mentalnu pripremu. Spremni smo hodati u bilo kojem trenutku, bilo gdje", objašnjava Pasternak te preporuča da se dnevno napravi 12.000 koraka.

Kada govorimo o tome koja tjelesna aktivnost je bolja treba uzeti u obzir više faktora - zdravlje, fizičku spremu i ciljeve te na temelju njih odlučiti.