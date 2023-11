Hranjive tvari topljive u vodi i hranjive tvari topive u mastima različito se apsorbiraju u tijelu

Naime, kaj - vitamini topivi u vodi, koji uključuju vitamin C i svih osam vitamina B, brzo se otapaju, prerađuju i metaboliziraju u tijelu te se ne pohranjuju za kasniju upotrebu

"Višak vitamina topivih u vodi izlučuje se urinom", objašnjava Alice Lichtenstein, direktorica tima za kardiovaskularnu prehranu pri Jean Mayer USDA Centru za istraživanje ljudske prehrane na Sveučilištu Tufts.

S druge strane, hranjive tvari topljive u mastima - vitamini A, D, E i K - pohranjuju se u jetri i masnom tkivu u cijelom tijelu za buduću upotrebu. Iako to pomaže u stvaranju zaliha vitamina D tijekom ljetnog sunca kako bi se nadoknadilo manje izlaganja sunčevoj svjetlosti tijekom zimskih mjeseci, to također znači da se ti vitamini mogu akumulirati do potencijalno toksičnih razina.

Iz tog razloga Nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine izdaju sigurnosne smjernice za dopuštenu gornju razinu unosa (UL) kako bi pokazale maksimalnu količinu određenih vitamina koja se može sigurno konzumirati bez štetnih učinaka na zdravlje.

"Vitamini topivi u mastima obično imaju nižu UL u usporedbi s vitaminima topivim u vodi, što naglašava potrebu za oprezom pri njihovoj konzumaciji", objašnjava nutricionistica Jen Messer.

Među četiri vitamina topljiva u mastima, stručnjaci kažu da vitamini A i E zahtijevaju više opreza od ostalih.