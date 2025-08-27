Prehrana bogata vlaknima preporučuje se kao jedan od temelja za očuvanje zdravlja srca, a namirnica koja u tome pomaže vjerojatno se već nalazi u vašoj smočnici.

"Povećanje unosa vlakana, posebno topivih vlakana, može na mnogo načina koristiti zdravlju srca", ističe intervencijski kardiolog dr. Cheng-Han Chen. Unatoč preporukama od 25 do 30 grama vlakana dnevno, većina ljudi ne unosi dovoljno, što ih izlaže riziku od zatvora pa sve do kroničnih bolesti.

Manjak vlakana postaje osobito zabrinjavajući s godinama, kada prirodno raste i rizik od kardiovaskularnih oboljenja, pojašnjava dr. Chen. Ako želite poboljšati zdravlje svojega srca, kardiolozi su složni da jedna namirnica bogata vlaknima može biti od iznimne pomoći.

Zobena kaša: Saveznik zdravog srca

Kardiolozi jednoglasno preporučuju zobenu kašu kao idealan način za povećanje unosa vlakana. "Zobena kaša je izvrstan izbor za hranu bogatu vlaknima", potvrđuje dr. Chen.

S njim se slaže i dr. Supreeti Behuria, ravnateljica Centra za hipertenziju u Sveučilišnoj bolnici Staten Island Northwell. "Zob je izvor vlakana koji se lako kuha, lako jede i nježan je za probavni sustav", kaže ona. Samo jedna šalica kuhane zobene kaše osigurava gotovo 8 grama vlakana, što je značajan korak prema preporučenom dnevnom unosu.

Višestruke dobrobiti vlakana

Vlakna imaju nekoliko ključnih uloga u očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sustava, osobito u starijoj dobi. "Vlakna podržavaju zdravlje srca snižavanjem LDL (lošeg) kolesterola", objašnjava dr. Behuria. Visoke razine LDL kolesterola mogu uzrokovati nakupljanje plaka u arterijama, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Osim toga, vlakna pomažu u kontroli krvnog tlaka, dodaje. Nekontrolirani krvni tlak oštećuje krvne žile i povećava vjerojatnost zatajenja srca.

Dr. Chen napominje kako dovoljan unos vlakana pomaže i u regulaciji tjelesne težine te kontroli šećera u krvi, "što sve može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti". Stabilna razina šećera u krvi ključna je za prevenciju dijabetesa tipa 2, stanja koje udvostručuje rizik od razvoja srčanih oboljenja.

Topiva i netopiva vlakna

Vlakna se dijele u dvije glavne skupine. Topiva vlakna, kakva se nalaze u zobi, grašku, jabukama i agrumima, u crijevima stvaraju gelastu tvar. Posebno su poznata po svojoj sposobnosti snižavanja kolesterola i smanjenja rizika od srčanih bolesti.

Netopiva vlakna ne otapaju se u vodi, a nalaze se u namirnicama poput pšeničnih mekinja, povrća i cjelovitih žitarica. Njihova je glavna uloga dodavanje volumena stolici i poticanje bržeg prolaska hrane kroz probavni sustav.

Kako najbolje iskoristiti zobenu kašu?

Najjednostavniji način je uvrstiti zobenu kašu u doručak. Ipak, dr. Behuria savjetuje da je kombinirate s drugim namirnicama za maksimalan učinak.

"Kada jedete zob, kombinirajte je s izvorom proteina i zdravih masti, poput orašastih plodova, sjemenki ili jogurta, kako biste pomogli u održavanju stabilne razine šećera u krvi", kaže ona. Takav obrok pružit će i dulji osjećaj sitosti. Dr. Chen dodaje da se unos vlakana može dodatno povećati dodavanjem bobičastog voća ili jabuka.

Iako je zobena kaša sjajan izbor, važno je da ne bude jedini izvor vlakana u prehrani. "Važno je unositi vlakna iz raznih izvora, idealno kroz cjelovite neprerađene namirnice ili minimalno prerađene namirnice", ističe dr. Chen.

Ako dosad niste jeli puno hrane bogate vlaknima, preporučuje se postupno povećavati unos kako bi se tijelo prilagodilo i izbjegla nadutost. "Također biste trebali zapamtiti da unosite puno tekućine kada unosite puno vlakana", zaključuje dr. Chen.