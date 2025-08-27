Nekoliko biljnih namirnica – uključujući špinat, grah i slanutak – može osigurati jednako ili čak više željeza od porcije odreska

Prvo treba znati da se biljno željezo teže apsorbira, kombiniranje ovih namirnica sa sastojcima bogatim vitaminom C, poput agruma ili paprika, pomaže tijelu da bolje iskoristi željezo.

Osim željeza, ove biljne namirnice nude i dodatne zdravstvene prednosti: vlakna, proteine, antioksidanse i esencijalne minerale, zbog čega su hranjive osnove svake prehrane.

Željezo je ključni element zdrave prehrane, no velik postotak ljudi pati od njegova manjka. Neophodno je za prijenos kisika kroz tijelo i stvaranje hemoglobina u krvi, a nalazi se u mesu, kao i u voću i povrću, piše Real Simple.

Bijeli grah - bijeli grah svestran je sastojak koji se može koristiti u raznim kuhinjama i jelima, a lako se dodaje ili zamjenjuje u receptima. "Kuhani bijeli grah sadrži 5-6 mg željeza po šalici", objašnjava Domingez. „Odličan je dodatak salatama i juhama. Za usporedbu, standardni 85-gramski odrezak sadrži oko 2-3 mg željeza." Razmislite o pripremi salate od graha koja može stajati u hladnjaku za obroke i užine tijekom tjedna, poput marinirane salate s grahom ili salate od bijelog graha i žitarica.

Crveni grah - „Kuhani crveni grah sadrži 5 mg željeza po šalici", ističe Domingez. Jela s crvenim grahom mogu biti puna okusa i željeza. Isprobajte jednostavan prilog poput graha s rižom ili vegetarijanski čili. Crveni grah također je odličan biljni izvor proteina i vlakana, a sadrži i antioksidanse, uključujući antocijanine koji kožici daju tamnocrvenu boju.

Kuhani špinat - mladi špinat sjajna je namirnica za hladnjak, jer šaku možete dodati gotovo u svako jelo - juhe, smoothije, tjestenine, pržena i pirjana jela - nema granica. "Mnogi moji klijenti iznenade se kad saznaju da jedna šalica kuhanog špinata sadrži 6,4 mg željeza", kaže Domingez. "S obzirom na to da se biljni izvori željeza slabije apsorbiraju, savjetujem da se uz njih posluže agrumi jer značajno poboljšavaju apsorpciju. Dodavanje soka od limuna dok kuhate špinat ili čaša soka od naranče uz obrok odlične su opcije." Veće porcije pripremljene odjednom također su sjajan način da povećate unos špinata, primjerice u varivu sa slanutkom i začinskim biljem.

Leća - "Leća, poput crvene podijeljene leće, može pružiti oko 6 mg željeza po šalici, što čini oko 30% dnevnih potreba za željezom ako se slijedi prehrana od 2000 kalorija", kaže Domingez. "Za bolju apsorpciju željeza, kombinirajte leću s namirnicama bogatim vitaminom C, poput agruma ili paprika." Isprobajte juhe od crvene leće s limunom i koprom, curry od crvene leće ili krem juhu od crvene leće i bundeve.

Slanutak - "Još jedna odlična biljna alternativa za željezo je kuhani slanutak", kaže Domingez. "Šalica sadrži oko 5 mg željeza i sjajan je dodatak raznim salatama i namazima." Mogućnosti za korištenje slanutka gotovo su beskonačne - cijeli, pasirani i u mnogim kombinacijama. Slanutak je supernamirnica i izvrstan izvor kalija, kalcija, magnezija i drugih esencijalnih nutrijenata.

Stoga, ako vam fali željeza, a niste baš fan mesa... evo dobrih zamjena ;)