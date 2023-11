Iako su neke kombinacije hrane i pića uobičajene, nutricionisti upozoravaju da treba pripaziti na to koje od tih kombinacija nikako ne treba konzumirati.

Jutarnji doručak može biti prilično nezgodna stvar ako nešto stavite u svoje tijelu što jednostavno ne bi trebalo ići zajedno... pa evo o čemu se radi.

Jaja i meso ili mesne prerađevine - ništa bolje za doručak od dobre pržene kobasice i jaja. Možda biste trebali zamijeniti jaja ili meso nečim drugim jer su obje ove namirnice bogate proteinima, a njihova kombinacija može dovesti do preopterećenja proteinima i želučanih tegoba.

Jogurti i voće - jogurt s voćem je zdrava kombinacija, ali važno je kako ćete to dvoje pojesti. Jogurt je alkalan, a popularno voće poput borovnica i jagoda kiselo, pa ako vam je ovo jedan od omiljenih doručaka, odlučite se za alkalno voće poput malina i banana.

Jutarnja kava ili čaj i jaja - ako se vaš omiljeni doručak sastoji od jaja i šalice tople kave ili čaja, trebali biste razmisliti o tome da u sljedećem obroku odvojite ovu kombinaciju. To je zato što, prema stručnjacima za hranu iz Prepped Pots, iako se ovo može činiti kao doručak iz snova za početak dana, možda nećete imati koristi od jaja bogatih željezom ako popijete kavu odmah nakon njih. I kava i čaj sadrže svojstva koja sprječavaju apsorpciju željeza u tijelu. Umjesto toga, savjetuje se ne piti čaj i kavu barem sat vremena nakon konzumacije jaja.

Pizza i gazirana pića - ima li išta bolje od boce vašeg omiljenog soka uz pizzu? Rafinirani ugljikohidrati u pizzi u kombinaciji s dodanim šećerom u gaziranim sokovima mogu dramatično povisiti razinu šećera u krvi. Osim toga, budući da je pizza masna, kada se pomiješa sa sodom, može biti "teška" za vaš probavni sustav i dovesti do neugodnog osjećaja sitosti i nadutosti.

Voće i žitarice - ako imate malo osjetljiviji želudac, možda biste trebali izbjegavati kombiniranje voća sa žitaricama, čak i ako vam se to čini kao prirodna kombinacija. To je zato što postoji razlika u vremenu probave za to dvoje, voće se lako probavlja, dok žitaricama treba dulje. To dvoje zajedno može izazvati neugodan osjećaj.

Dakle, pazite na neke stvari...