Stoga, što bi bilo kad bi bilo... nemojte jesti niti piti takve stvari ako niste stress free... a malo tko jest ovih dana

Određene namirnice pomažu tijelu da se lakše smiri, druge zapravo pojačavaju napetost i potiču proizvodnju hormona stresa, odnosno kortizola. Razni stručnjaci za prehranu upozoravaju da dugoročna konzumacija takvih namirnica može pogoršati raspoloženje i smanjiti otpornost na svakodnevne izazove. Dakle, ovo su neke vrste hrane koje bi mogle najviše utjecati na razinu stresa.

Alkohol - iako mnogi posežu za alkoholom kako bi se opustili, stručnjaci naglašavaju da on u konačnici povećava razinu stresa. Alkohol narušava kvalitetu sna i iscrpljuje organizam, zbog čega se dugoročno javlja još veći umor i nervoza.

Hrana bogata šećerom - slatkiši, gazirana pića i pekarski proizvodi s puno dodanog šećera naglo podižu razinu glukoze u krvi, ali jednako brzo uzrokuju njezin pad. Mnogi dijetetičari objašnjavaju da upravo ti nagli skokovi i padovi šećera mogu dovesti do razdražljivosti, umora i pojačanog osjećaja stresa.

Kofeinska pića - kava i energetska pića mogu povećati razinu kortizola u tijelu. Savjetnici za prehranu ističu da previše kofeina dovodi do ubrzanog rada srca, nesanice i osjećaja nervoze, što samo pojačava stres umjesto da ga ublaži.

Prerađena hrana - instant obroci, grickalice i gotovi proizvodi često sadrže puno soli, nezdravih masnoća i aditiva. Nutricionisti upozoravaju da takva prehrana povećava upalne procese u tijelu, što dodatno potiče osjećaj tjeskobe i napetosti.

Prepoznavanje vrsta hrane i namirnica koje pogoršavaju stres prvi je korak prema zdravijim odabirima i boljem osjećaju ravnoteže u svakodnevnom životu.