Znamo da ga tu i tamo koristite, ne volite ga rezati jer vam ruke ostaju crvene... no, svejedno bi ga trebali jesti što češće, barem u salatama

Hrana bogata antioksidansima zaslužuje posebno mjesto na našem tanjuru jer doprinosi dugoročnom zdravlju i vitalnosti.

Iako najviše pažnje često dobivaju borovnice ili kelj, postoji još jedno povrće koje obiluje ovim korisnim tvarima - crveni kupus. Ova namirnica bogata je antocijanima, biljnim spojevima koji joj daju ljubičastu boju.

"Antocijani ne samo da daju crvenom kupusu njegovu boju, već imaju i protuupalna svojstva te blagotvorno djeluju na srce i krvne žile", objašnjava nutricionistica i dijetetičarka Amy Myrdal. Oni pomažu u smanjenju lošeg kolesterola, snižavanju krvnog tlaka i očuvanju zdravlja srca.

Crveni kupus sadrži spojeve povezane s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i određenih vrsta raka

Crveni kupus može podržati i zdravlje mozga. Antocijani pomažu u zaštiti moždanih stanica od upale i oksidativnog stresa, a istraživanja pokazuju da prehrana bogata ovim spojevima može poboljšati pamćenje i kognitivne funkcije.

Osim toga, crveni kupus sadrži glukozinolate - spojeve povezane s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i određenih vrsta raka. "Crveni kupus, poput brokule i cvjetače, podržava i prirodne procese detoksikacije u jetri", dodaje Miller.

Ono što ovu namirnicu čini još privlačnijom jest njezina pristupačnost i svestranost u kuhinji. Može se pripremati na razne načine, a odlično se uklapa u salate, juhe ili smoothieje. "Kuhanje može promijeniti njegovu boju, no dodavanjem malo sode bikarbone može se očuvati ljubičasta nijansa", savjetuje Miller.

Ona sama priznaje: "Kao netko tko voli coleslaw salatu, jedem crveni kupus gotovo svaki tjedan." Uz njega, vrijedi posegnuti i za drugim namirnicama bogatim antioksidansima, poput agruma, bobičastog voća, orašastih plodova, maslinova ulja ili tamne čokolade.