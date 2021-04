Postoje razne tehnike disanja koje smanjuju stres i anksioznost, pomažu kod boljeg spavanja, a jednako tako i omogućuju bolji fokus i koncentraciju. Pronađite tehniku disanja koja vama najviše odgovara i uvedite je u svakodnevnu rutinu.

Uvedite uvijek isto vrijeme u danu koje ćete posvetiti disanju. To može biti i samo pet minuta, a važno je jedino da pažnju posvetite načinu na koji dišete i što se događa u tijelu za vrijeme i nakon disanja.

Najbolji način opuštanja i rješavanja stresa je duboko disanje. Na ovaj način se šalje poruka mozgu da se smiri i opusti, a mozak potom tu poruku šalje tijelu i smanjuju se tjelesne reakcije na stres kao što su ubrzani rad srca, znojenje i ubrzano disanje.

Same prednosti tehnika disanja vidjet ćete odmah nakon, a poboljšanje koncentracije ili fokusa i stalnu smirenost primijetit ćete nakon otprilike osam tjedana.

Postoji više tehnika disanja, a evo nekoliko koje možete izvoditi sjedeći ili ležeći, a koje su vrlo jednostavne:

Disanje 4-7-8 - ova vježba se može izvoditi dok sjedite ili ležite. Stavite jednu ruku na trbuh, a drugu na prsa. Udahnite duboko iz trbuha, kroz nos, i pri tome brojite do četiri. Potom zadržite dah i brojite do sedam. Dok izdišete, kroz usta, brojite do osam. Ponovite tri do sedam puta. Ovo disanje može vam pomoći da se riješite briga prije spavanja i da bolje zaspite.

Disanje iz trbuha - ovu tehniku možete probati kada osjećati veliki stres, a možete sjediti ili ležati. Ovo disanje zove se još i dijafragmalno disanje. Važno je da vam je ugodno i da usmjerite misli samo na dah. Jednu ruku stavite na trbuh, malo ispod rebara, a drugu na prsa kako biste najbolje osjetili način na koji udišete i izdišete. Udahnite duboko kroz nos u trbuh i primijetite kako se trbuh podiže, odnosno napuhuje kao balon. Izdahnite na usta, ali skupite usne kao da zviždite. Osjetite kako se sada zrak iz trbuha ispraznio. Kako bi vam bilo lakše, možete i brojati do četiri ili pet dok udišete i dok izdišete. Ponovite tri do deset puta nekoliko puta dnevno.

Pranayama disanje - ova vrsta disanja primjenjuje se u jogi. Radi se o praksi kontrole daha, a na ovaj način se tijelo opskrbljuje većom dozom kisika. Najbolje ju je izvoditi na prazan želudac. Sjednite u ugodan položaj i duboko udahnite i izdahnite do kraja. Palcem desne ruke pritisnite desnu nosnicu i udahnite kroz lijevu nosnicu, a udahnite u trbuh. Kada ste udahnuli do kraja, prstenjakom iste ruke zatvorite lijevu nosnicu i na trenutak zadržite dah. Potom odmaknite palac ruke s desne nosnice, dok prstenjak ostaje na lijevoj nosnici i sada izdahnite sav zrak kroz desnu nosnicu. Napravite malu pauzu i udahnite na istu nosnicu, a potom je zatvorite palcem, napravite kratku pauzu i izdahnite na suprotnu nosnicu. Ponovite pet do deset puta i primijetite kako se osjećate. Prije samog završetka ovog disanje jednom duboko udahnite i izdahnite na obje nosnice.

Isprobajte, ništa vas ne košta ;)