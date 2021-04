Čaj je piće koje je univerzalno dobro i mislimo da ga možemo piti bilo kada i bilo gdje... no, izgleda da tome baš i nije tako

Čaj obično uzimamo zdravo za gotovo - to je zdravo, pijemo ga ponekad kad smo bolesni i to je otprilike to... osim ako ga ne volimo baš onako, stvarno, i pijemo ga svaki dan. E, tu bi moglo biti problema.

Naime, ako volite popiti šalicu čaja, trebali biste znati da je novo istraživanje iz Irske pokazalo da ako pijenje čaja u određeno vrijeme može onemogućiti sposobnost tijela da apsorbira određene minerale, posebno za pripadnike određenih dobnih skupina.

Budući da su mnoge zapadne zemlje populaciju stariju od 65 godina doživljavale kao najbrže rastuću demografsku kategoriju, irsko Ministarstvo zdravstva nedavno je zatražilo od Uprave za sigurnost hrane u Irskoj da provede istraživanje koje bi moglo preporučiti prehrambene smjernice za starije odrasle osobe. Odjel je istraživao kako prehrambene navike utječu na cjelokupno zdravlje.

>> Što je bolje, kava ili crni čaj? >>

Jedno od ključnih nalaza studije odnosilo se na pojedince u dobi od 65 godina i više. Naime, pokazalo se da kada starije osobe piju jak čaj dok jedu, dolazi do ometanja sposobnosti tijela da apsorbira željezo i cink. Istraživači su stoga preporučili starijim osobama da piju čaj samo između obroka kako bi postigli maksimalnu hranjivu korist koju im obrok može ponuditi.

Zašto su željezo i cink toliko važni za naše tijelo?

Cink je poznat kao najzastupljeniji mineral, koji podupire naš imunitet i pomaže našem tijelu da ozdravi. Uz to, željezo ima puno važnih uloga, poput imunološke potpore, proizvodnje energije i pronošenja kisika kroz tijelo.

Studija je pomogla u kreiranju prehrambenih smjernica, a starijim osobama se također savjetuje da unose puno proteina kako bi se potaknuo rast mišića, prenosi Eat this. Također, starije osobe trebaju paziti i na unos vode, preporučuje im se i dodatni unos vitamina D te bi trebale izbjegavati prevelik unos natrija, što znači da trebaju pripaziti na unos soli.