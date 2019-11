Često zanemarujemo naš metabolizam odnosno sistem koji pretvara hranu u energiju. Možda nikad ne biste rekli, ali metabolizam je ključan za zdravlje i održava normalne razine energije, tempira mjesečnice pa čak određuje i zdravlje kože i kose

Dakle, ako uočite ove znakove, vrijeme je za posjet liječniku!

Mjesečnice - žlijezda štitnjače je odgovorna za proizvodnju hormona koji održavaju normalan metabolizam. Simptom problematične štitnjače su neredovite mjesečnice, tvrdi američka Nacionalna zdravstvena služba.

Promjene raspoloženja - mnoge žene imaju problema s promjenama raspoloženja kad nam se mijenjaju hormoni u menstrualnom ciklusu. Međutim, jeste li znali da se mnogi neurološki poremećaji javljaju uz metaboličke poremećaje

Stalno ste gladni - metabolizam regulira koliko brza se hrana pretvori u energiju. Ako je u pitanju prebrzi rad ovog sustava, moguće je da se stalno osjećamo gladno i da se nikad ne zasitimo dovoljno čak i uz normalan unos hrane i fizičke aktivnosti.

Umor - ako ste stalno umorni to može značiti da vam je metabolizam prespor. Kad imamo problem s metabolizmom to automatski utječe na to koliko brzo tijelo iskorištava hranu za energiju.