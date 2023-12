Hipertenzija je tiha globalna epidemija koja pogađa više od 1,3 milijarde ljudi u svijetu, a gotovo pola ih ni ne zna da im je krvni tlak visok

Ako spadate u one koji imaju visok tlak, zapravo su u prednosti - jer većina ljudi koji ga imaju ni ne znaju za to... tako da, oni koji znaju da imaju visok tlak mogu poduzeti tri koraka kako bi svoje stanje držali pod kontrolom i smanjili rizik od srčanih bolesti.

Nemojte prestati uzimati lijekove - lijekove treba uzimati točno onako kako je propisao liječnik. To znači da čak i ako se osjećate dobro, ne biste trebali smanjivati dozu - barem ne bez zelenog svjetla liječnika. Svatko tko uzima ACE inhibitore, sartane ili diuretike trebao bi redovito kontrolirati funkciju bubrega i razinu kalija. To je zato što ti lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka mogu oštetiti bubrege. Stručnjaci za zdravlje srca savjetuju preglede jednom prije početka terapije, četiri tjedna nakon toga, nakon tri mjeseca i zatim svakih šest mjeseci.

Redovite provjere - ako znate da imate visok krvni tlak, trebali biste ga redovito mjeriti, primjerice jednom tjedno ili svaki mjesec. Najbolje je da se o tome dogovorite s liječnikom. Prilikom mjerenja kod kuće vrijednosti su obično niže nego kod liječnika. To je zato što su mnogi ljudi u ordinaciji pomalo uznemireni, što uzrokuje porast tlaka. Zapisivanje vrijednosti u dnevniku ili aplikaciji dobra je ideja. Čak i ako se kao bolesnik s hipertenzijom osjećate dobro, liječnik bi vam ipak trebao povremeno izmjeriti tlak, primjerice svakih šest mjeseci.

Vježbajte, izbjegavajte sol, nemojte pušiti - uobičajeni savjet o zdravom načinu života vrijedi dvostruko ako želite izbjeći srčani udar, demenciju, zatajenje bubrega i druga zdravstvena stanja koja mogu biti uzrokovana zanemarenim krvnim tlakom. To znači puno tjelovježbe, uravnotežene prehrane, malo soli i život bez cigareta. Zdrav način života pomoći će vam i da smanjite potrebu za lijekovima za tlak. Najbolji su sportovi izdržljivosti poput vožnje bicikla, hodanja ili plivanja, idealno barem triput tjedno po 30 do 45 minuta. Pritom je najbolje izbjegavati prenaprezanje kardiovaskularnog sustava. Ako, primjerice, idete trčati, pokušajte ne sprintati do razine na kojoj jedva dišete.

I da, nemojte se šaliti s tim... ne zove se tihi ubojica bezveze....