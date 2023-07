Mislim, pitanje nije baš prepametno jer da, smokve su odlične za zdravlje, a pritom i nevjerojatno ukusne... ali, treba znati što se ima u njima

Smokva je jedna od najzdravijih mediteranskih voćki jer sadrži mnogobrojne fitonutrijente, vitamine i antioksidanse. Osim što je ukusna, ima zdravstvene dobrobiti zbog čega dijetetičari preporučuju da ju konzumiramo što je češće moguće, pogotovo kada im je sezona, donosi WebMD.

Jača imunitet - probavni problemi kod ljudi itekako variraju, objašnjavaju liječnici, i to od zatvora, grčeva, nadutosti pa sve do proljeva. Koji god problem postojao, konzumacija smokava navodno može pomoći zahvaljujući velikom sastavu vlakana. No osim visokog sadržaja vlakana, smokve pomažu probavi na još jedan način. Izvrstan su izvor probiotika koji poboljšavaju cjelokupno zdravlje crijeva, a samim time dokazano jačaju naš imunitet i štite nas od potencijalnih bolesti.

Održava gustoću kostiju - dijetetičari naglašavaju kako su smokve odličan izvor kalcija i kalija, a ovi minerali dokazano poboljšavaju, odnosno održavaju gustoću kostiju što zauzvrat može spriječiti stanja poput osteoporoze. Istraživanja pokazuju da prehrana bogata kalijem može poboljšati zdravlje kostiju, dok se pokazalo da redoviti unos kalcija poboljšava mineralnu strukturu kostiju kod djece i adolescenata.

Snižava povišeni krvni tlak i pospješuje mršavljenje - visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, može dovesti do komplikacija poput bolesti srca i moždanog udara. Jedan čimbenik koji dovodi do visokog krvnog tlaka je neravnoteža kalija uzrokovana unosom previše natrija, a premalo kalija putem prehrane. Upravo su zato smokve odlična namirnica bogata kalijem i mogu pomoći u ispravljanju te neravnoteže. U međuvremenu, visoke razine vlakana u smokvama mogu pomoći pri uklanjanju viška natrija iz sustava te također pospješiti mršavljenje.