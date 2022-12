Boravak u šumi je odličan za srce i pluća, potrebno vam je samo 15 minuta dnevno, pa onda ne dozvolite da vam to propadne ;)

boravak u šumi vrlo koristan, ali i kako može biti dobar za zdravlje te kako djeluje na određena stanja i bolesti. Ipak, potrebno je napraviti još istraživanja, s većim brojem ispitanika i različitim dobnim skupinama kako bi se ovo potvrdilo. Bez obzira na istraživanja, šuma krije mnoge zanimljivosti i šetnja u prirodi nikada nije naodmet.

Znanstveni dokazi dobrobiti boravka u šumi

Prva istraživanja koja pokazuju dobrobiti boravka u šumi su provedena u zapadnim zemljama, a kasnije su se provodila i u Japanu, Koreji, Kini i Europi. Upravo u Japanu postoji izraz "shinrin-yoku" koji označava aktivnosti opuštanja u šumi, boravka u šumi, hodanja šumom i udisanja svježeg šumskog zraka, a moderni koncept ovoga se naziva i terapija šumom.

Što se tiče konkretnih dokaza, provedeno je šest istraživanja na ispitanicima od 20 do 79 godina, na sveukupno 323 osobe, od zdravih studenata do starijih ljudi koji imaju određenu kroničnu bolest. Ova specifična istraživanja su provedena u Kini, Koreji i Švedskoj, a trajala su od jednog dana do 11 tjedana.

Zašto je boravak u šumi dobar za tijelo?

Kako su pokazala dva od spomenutih šest istraživanja, boravak u šumi je imao pozitivni utjecaj na krvni tlak. Pokazalo se kako su osobe koje imaju povišeni krvni tlak, nakon šume se on značajno smanjio, u odnosno na kontrolnu grupu u istraživanju koja je boravila u gradu. Jedno istraživanje je pokazalo poboljšanje u funkcioniranju imunološkog sustava.

Osim toga, istraživanja su pokazala kako ova aktivnost smanjuje stres i anksioznost, ali i utječe pozitivno na srčanu funkciju i rad pluća.

Dakle - sad je možda malo kasno, ali sutra ujutro krenite na Sljeme, prošetajte malo, uživajte, nadišite se čistog zraka, sigurno ćete biti bolje nakon toga.