Naime, mnogi fitness treneri kunu se u trčanje u mjestu... pa, ima li to smisla?

Vječna dilema svih ljudi koji žele ostati fit i vježbaju: je li bolji kratak i intenzivan trening, poput 15 minuta trčanja u mjestu, ili duža i umjerena aktivnost kao što je 30 minuta brzog hodanja? Iako se obje opcije čine korisnima, način na koji tijelo reagira na njih otkriva koja je učinkovitija za dugoročno zdravlje kardiovaskularnog sustava.

Kratko i intenzivno: Trčanje u mjestu

Trčanje u mjestu često se promovira kao vježba koja štedi vrijeme. U samo 15 minuta otkucaji srca naglo rastu, stvarajući osjećaj potpunog treninga. Mnogi fitness stručnjaci tvrde da se na ovaj način kalorije sagorijevaju brže nego hodanjem te se potiče cirkulacija. Ipak, ova aktivnost ima i svoje nedostatke.

Za razliku od trčanja na otvorenom, mišići se ne angažiraju na isti koordiniran način jer nedostaje prirodni ritam kretanja prema naprijed. Kratki naleti aktivnosti korisni su za srce, ali ne pružaju trening izdržljivosti koji se postiže dužom i dosljednom aktivnošću. Preporuka je najmanje 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, što je bliže onome što nudi hodanje.

Polako, ali sigurno: Snaga brzog hodanja

Brzo hodanje često je podcijenjena aktivnost. Iako polusatna šetnja ubrzanim tempom možda neće nikoga ostaviti bez daha, srcu pruža ono što mu je najvažnije: kontinuiranu aktivnost. Kada srce radi postojanim ritmom tijekom 30 minuta, arterije se opuštaju, protok krvi se poboljšava, a krvni tlak se postupno može sniziti.

Istraživanja su pokazala da redovito brzo hodanje smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara te dijabetesa tipa 2. Tako srce se uči strpljenju i dosljednosti, umjesto da ga se izlaže kratkim šokovima visokog intenziteta.

Trajanje naspram intenziteta

Na prvi pogled, 15 minuta trčanja može se činiti ekvivalentom 30 minuta hodanja. Međutim, srcu nije stalo samo do sagorijevanja kalorija, već i do opskrbe kisikom, cirkulacije i izdržljivosti. Brzo hodanje, iako traje dulje, gradi aerobni kapacitet, što znači da srce s vremenom uči učinkovitije koristiti kisik.

S druge strane, trčanje u mjestu više je anaerobna aktivnost, kratka i intenzivna, ali bez dugoročnog učinka na jačanje kardiovaskularnog sustava. Za one koji žele stvarne dobrobiti za zdravlje srca, trajanje često nadmašuje intenzitet.

Održivost je ključna

Još jedan važan čimbenik je održivost. Trčanje u mjestu može se činiti uzbudljivim, no svakodnevno prakticiranje može biti naporno za koljena i zglobove. Brzo hodanje prirodnije je i manje stresno za tijelo. Zdravom srcu potrebna je dosljednost, a ne samo povremeni naleti energije. Šetnja parkom ili susjedstvom lakše postaje svakodnevna navika, što dugoročno čini značajnu razliku za zdravlje.

Konačna presuda

Usporedimo li ove dvije aktivnosti, 30 minuta brzog hodanja nadmašuje 15 minuta trčanja u mjestu kada je u pitanju zdravlje srca. Hodanje pruža dulju izloženost aerobnoj aktivnosti, nježnije je za zglobove i lakše ga je održavati kao dnevni ritual. Trčanje u mjestu i dalje ima svoju svrhu kao brzi izvor energije u danima s pretrpanim rasporedom, ali za izgradnju jačeg i zdravijeg srca, hodanje odnosi pobjedu.