Iako je jedno vrijeme bilježen napredak u smanjenju njegove učestalosti, posljednjih godina broj slučajeva ponovno raste. Stručnjaci upozoravaju da globalni porast pretilosti dodatno povećava rizik jer je povezan s metaboličkim poremećajima i slabijim oporavkom nakon udara.

Najnovija istraživanja naglašavaju važnost praćenja pokazatelja poput trigliceridno-glukoznog (TyG) indeksa, indeksa opsega struka prilagođenog težini (WWI) te njihove kombinacije u obliku TyG-WWI indeksa. Znanstvenici su utvrdili da upravo četiri čimbenika - razina triglicerida, šećer u krvi, tjelesna težina i opseg struka - značajno povećavaju rizik od moždanog udara, prenosi EatingWell. Bolje razumijevanje tih markera može odigrati ključnu ulogu u prevenciji.

Što je vrijednost indeksa viša, to je rizik od udara veći

Analiza podataka iz velikog američkog istraživanja NHANES, koje je obuhvatilo 22.615 odraslih osoba u razdoblju od 1999. do 2018., pokazala je jasnu povezanost između viših vrijednosti TyG-WWI indeksa i rizika od moždanog udara.

Sudionici s višim vrijednostima imali su i do 65 posto veći rizik, a i nakon što su u obzir uzeti drugi čimbenici poput dobi, spola i zdravstvenog stanja, opasnost je ostala značajna. Istraživači su naglasili i linearan odnos - što je vrijednost indeksa viša, to je rizik od udara veći.

Iako upozoravaju na ograničenja studije, poput činjenice da je riječ o podacima prikupljenima u jednom trenutku i isključivo u SAD-u, autori zaključuju da rezultati imaju važne praktične implikacije. TyG-WWI indeks mogao bi postati vrijedan alat za ranu procjenu metaboličkog zdravlja i prepoznavanje osoba s povećanim rizikom od moždanog udara.

Time se otvara prostor za učinkovitije preventivne strategije i pravovremenu zdravstvenu skrb, dok su za potvrdu nalaza u različitim populacijama potrebna daljnja istraživanja.