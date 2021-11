Nije važno na kojoj ste dijeti, postoji nekoliko osnovnih istina o mršavljenju

Mršavljenje je gotovo pa nužno svima, jer je većina nas ima barem par kila viška, što definitivno nije dobro za vaše zdravlje.

Prerađena hrana i previše šećera su loši, zdrave masti i cjelovita hrana prepuna vlakana su dobre, a svakako biste trebali izbjegavati sljedeće univerzalne "nedostatke" za koje mnogi vrhunski stručnjaci za mršavljenje kažu da će poremetiti svaki gubitak težine program.

Čekate dok ne izgladnite prije nego što jedete - najgora stvar koju ljudi koji se bore za mršavljenje čine svaki dan je da čekaju da jedu dok potpuno ne gladni. Ljudi koji pokušavaju smršaviti često misle da ako preskoče obrok ili mogu odgoditi vrijeme obroka, to će im pomoći da potroše manje kalorija. To se često izjalovi jer će ljudi neizbježno toliko ogladnjeti da se prejedu ili ne osjećaju motivaciju da donesu zdravu odluku.

Izmišljate izlike - jedna od najgorih stvari koju činite za svoje zdravlje i ciljeve mršavljenja je izmišljavanje izlika. Dajete si za pravo da kažete 'sutra ću vježbati i nastavit ću se truditi prema svojim ciljevima jer nemam za što biti odgovoran'. Dajete si centimetar, a prelazite metar.

Ne jedete dovoljno - ovo može zvučati kontradiktorno, ali najgora stvar koju ljudi rade svaki dan kako bi izgubili na težini je jednostavno ne jesti. To nije dobro za vaš šećer u krvi. Neravnoteža šećera u krvi, gdje svaki dan malo raste i pada, problem je broj jedan u hormonskom kaosu. A kada su vam hormoni pokvareni, težina se ne smanjuje, bez obzira što radite. Preskakanje obroka ili jednostavno neredovno jedenje govori vašem tijelu da biste mogli doživjeti glad u bliskoj budućnosti i vaš metabolizam će se prilagoditi. Redovito jedenje govori vašem mozgu da postoji hrana spremna za konzumiranje i da vaše tijelo ne mora pohranjivati ​​ono što jedete kao mast za kasnije.

Niste zahvalni - način razmišljanja je ključan za vašu odluku, a ako svom discipliniranom režimu ne pristupate s pravim gledištem, vaše su šanse za uspjeh manje

Pijete - alkohol jer jedan od najvećih negativaca za mršavljenje. Jedna čaša vina ima između 120 i 125 kalorija, votka ima nešto više od 100 kalorija, a margarita od može vam vratiti više od 1000 kalorija.

Prekasno zatvarate svoju kuhinju - ako kasno jedete veliku večeru, mogli biste ugroziti svoje šanse za uspješan gubitak težine.

Redovito pijete sokove, pogotovo gazirana pića - pića poput gaziranih imaju vrlo visok sadržaj šećera, a pokazalo se da dijeta s visokim udjelom šećera može smanjiti raznolikost mikroba u crijevima nakon samo tjedan dana. Pokazalo se da je gubitak mikrobne raznolikosti u crijevnoj mikrobioti povezan s većinom ljudskih bolesti koje pogađaju zapadnjačke zemlje, uključujući pretilost.

Ujutro ne jedete proteine - "Stvar koju primjećujem kod 90 posto svojih klijenata koji ne mogu smršaviti je da preskaču teške proteine ​​u prvom obroku u danu", kaže Anthony Coffey, vlasnik i glavni trener u Bloom Trainingu. "Prehrana s većim unosom proteina dovodi ne samo do većeg toplinskog učinka (sagorijevanje više kalorija tijekom dana), već i do boljeg očuvanja nemasne tjelesne mase, što dodatno štiti metabolizam i pomaže u boljem tonusu. Također smanjuje žudnju, poremećaj raspoloženja, razdražljivost, stres i razinu umora tijekom cijelog dana - sve stvari koje vode do debljanja ili problema s gubitkom težine", kaže Coffey, piše EatThis.

Stoga, držite se ovih savjeta i sve će biti u redu....