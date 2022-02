Zeleni čajevi koji nastaju tretiranjem listova svježeg čaja na pari ili blagim zagrijavanjem imaju manje kofeina od crnih čajeva ili kave, ali dovoljno da vam daju dodatni poticaj

Zeleni čaj je, ako je vjerovati stručnjacima, puno kvalitetnija varijanta za jutarnje prvo piće od kave - ma koliko to grozno vama zvučalo. No, ima on svoje prednosti...

Uz to, zeleni čaj ima cijeli niz drugih zdravstvenih prednosti. Ako tražite način da se ujutro razveselite, ali ste sve nezadovoljniji kavom, prelazak s kave na zeleni čaj može biti odlična opcija.

Koje su to promjene koje se mogu dogoditi u organizmu nakon prelaska na zeleni čaj?

Manje kofeina - možda ste čuli da čaj sadrži više kofeina nego kafa, ali to je samo pola priče. U svojoj osnovi, listovi čaja sadrže više kofeina od zrna kafe. Međutim, kada se oboje skuhaju, količina kofeina u kavi premašuje onu u čaju. Prelazak s kave na zeleni čaj možda neće izazvati sve simptome odvikavanja od kofeina jer zeleni čaj i dalje sadrži približno 20 do 30 miligrama kofeina po šalici.

Nema anksioznosti i problema sa spavanjem - smanjivanje razine kofeina pijenjem zelenog čaja može pomoći u smanjenju anksioznosti i poboljšanju sna, posebno ako ste osjetljivi na kofein. Veći sadržaj kofeina u kavi može negativno utjecati na ljude koji su osetljivi na kofein. Oni mogu doživeti anksioznost, nesanicu i srčane efekte poput povećanog broja otkucaja srca ili povišenog krvnog tlaka.

Niža razina upale - upala, koja je odgovor imunološkog sistema na prijetnje i stres, ključni je faktor u očuvanju vašeg zdravlja. Trajne upale niskog stupnja povezanr su sa srčanim oboljenjima, reumatoidnim artritisom, astmom, degenerativnim bolestima i raznim vrstama raka.

Više antioksidansa - zeleni čaj sadrži različite spojeve i sastojke koji mogu pomoći našem imunološkom sistemu boriti se protiv infekcija i smanjiti rizik od bolesti. Još jedna korist od čaja je velika količina antioksidansa koje sadrži. Dok ih i kava ima dosta, čaj obično ima veću koncentraciju. Osobito je zeleni čaj bogat antioksidansima koji poboljšavaju zdravlje.

Ukratko - ujutro bi trebali piti zeleni čaj, žao nam je ;)