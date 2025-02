Razlozi mogu biti raznorazni, no dugoročan stres i osjećaj pritiska mogu imati negativne posljedice za zdravlje. Ako ste pod stresom privremeno zbog situacija poput gužve ili nekog privremenog pritiska na poslu, to ne bi trebalo predstavljati prevelik problem.

No, do istoga dolazi kada stres postaje dio svakodnevice, čime se pojavljuje rizik od kronične anksioznosti. To može imati negativan utjecaj na tijelo, uzrokovati glavobolje, bolove u mišićima, nesanicu pa čak i visoki krvni tlak. Dugotrajno, kronični stres i anksioznost mogu oslabiti imunološki sustav i negativno utjecati na zdravlje srca, prenosi Eating Well.

Ako ne želite stalno biti pod stresom, postoji način kako si možete pomoći. Dijetetičarke su za Eating Well otkrile da se rješenje možda krije u ispijanju jednog popularnog toplog napitka - čaja od kamilice, a objasnile su i kako može pomoći kada je u pitanju stres.

Kako čaj od kamilice može pomoći smanjiti stres?

Kako prenosi Eating Well, čaj od kamilice je toliko učinkovit da je u devet od deset kliničkih studija potvrđeno da kamilica može pomoći u upravljanju anksioznošću. Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizno utvrdio njezin mehanizam djelovanja, dokazi upućuju na to da njezina moć dolazi iz bogatstva antioksidansa.

Dijetetičarka Jenna Braddock ističe da se "koristi kamilice povezuju se s njezinim flavonoidima, posebno apigeninom, koji djeluje sedativno tako što regulira neurotransmitere u mozgu povezane s uzbuđenjem i opuštanjem".

Na osobe koje su pod stresom ili su anksiozne i sam proces pripreme čaja može učiniti promjenu. Tako barem smatra dijetetičarka Meme Inge, koja ističe da "sam proces pripreme čaja i izdvajanje vremena za sebe mogu pomoći u smanjenju stresa. Čak i petominutna pauza za pripremu i ispijanje čaja može pomoći u nošenju sa svakodnevnim stresom".

Ako vam je stres ikada otežao san, znate koliko to može utjecati na cjelokupno zdravlje. Dugoročno, manjak kvalitetnog sna može samo povećati stres. Dobra vijest? je da čaj od kamilice može pomoći da se opustite i lakše zaspite. Toliko je učinkovit da ga mnogi smatraju najboljim čajem za bolji san, prenosi Eating Well.