Godina je započela odavno, iako nam se čini kao da je nova bila jučer... pa kad su do sada prošli svi pokušaji skidanja kila i sličnog, ajmo probati drugačije za promjenu od dosadašnjih godina...

Dakle, već smo skoro ušli u drugo tromjesečje nove godine, no većina i dalje ima iste probleme koje su i imali prije nje... pa bi trebalo promijeniti neke stvari... idemo pokušati...

Umjesto postavljanja velikog broja ciljeva koje je teško ostvariti, korisno je usredotočiti se na nekoliko realnih i održivih promjena. Tri jednostavne odluke mogu imati velik utjecaj na naše fizičko i mentalno zdravlje tijekom cijele godine.

Prva odluka odnosi se na redovitu tjelesnu aktivnost. U današnjem načinu života mnogi ljudi provode veći dio dana sjedeći, što može negativno utjecati na zdravlje. Redovito kretanje pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine, jača srce i mišiće te poboljšava raspoloženje. Nije potrebno odmah započeti s intenzivnim treninzima u teretani. Dovoljno je započeti s jednostavnim aktivnostima poput svakodnevne šetnje, vožnje bicikla ili laganog vježbanja kod kuće. Ključ uspjeha je dosljednost - čak i 30 minuta umjerene aktivnosti dnevno može donijeti značajne koristi za zdravlje.

Druga važna odluka jest poboljšanje prehrambenih navika. Uravnotežena prehrana temelj je dobrog zdravlja i energije tijekom dana. To podrazumijeva povećanje unosa voća, povrća, cjelovitih žitarica i kvalitetnih izvora proteina, dok je poželjno smanjiti unos prerađene hrane, šećera i zasićenih masti. Planiranje obroka unaprijed može pomoći u donošenju zdravijih odluka i spriječiti posezanje za brzom, ali manje hranjivom hranom. Također je važno piti dovoljno vode jer pravilna hidratacija pozitivno utječe na koncentraciju, probavu i opće stanje organizma.

Treća odluka odnosi se na brigu o mentalnom zdravlju. U užurbanom svakodnevnom životu lako je zanemariti vlastite potrebe i odmor. Međutim, mentalno zdravlje jednako je važno kao i fizičko. Odvajanje vremena za opuštanje, hobije i druženje s obitelji i prijateljima može značajno smanjiti stres. Dobar san također je ključan za oporavak organizma i održavanje emocionalne ravnoteže. Stručnjaci preporučuju između sedam i devet sati sna svake noći kako bi tijelo i um mogli pravilno funkcionirati.

Usvajanjem ove tri odluke - redovitog kretanja, zdravije prehrane i brige o mentalnom zdravlju - moguće je napraviti veliki korak prema kvalitetnijem i zdravijem životu. Važno je zapamtiti da promjene ne moraju biti savršene niti se moraju dogoditi preko noći. Male, ali dosljedne navike s vremenom mogu dovesti do trajnih i pozitivnih rezultata.