Napadaji gladi često se javljaju kada smo pod stresom, umorni ili emocionalno opterećeni. U takvim trenucima mnogi posežu za brzom hranom ili slatkišima, iako tijelu zapravo nije potrebna dodatna energija. Umjesto toga, potrebno nam je smirenje i bolja povezanost s vlastitim tijelom. Upravo tu joga može biti izuzetno korisna. Ova drevna praksa pomaže smiriti um, regulirati emocije i osvijestiti stvarne potrebe organizma.

Jedan od glavnih razloga zašto dolazi do napadaja gladi jest stres. Kada smo pod pritiskom, tijelo proizvodi hormon kortizol koji može povećati apetit, posebno za hranom bogatom šećerom i mastima. Joga pomaže smanjiti razinu stresa kroz kombinaciju pokreta, disanja i koncentracije. Već nekoliko minuta laganih joga vježbi može pomoći tijelu da se opusti i smanji potrebu za impulzivnim jedenjem.

Disanje je jedan od ključnih elemenata joge. Duboko i kontrolirano disanje smiruje živčani sustav i pomaže nam da se usredotočimo na sadašnji trenutak. Kada osjetite iznenadni napadaj gladi, pokušajte napraviti nekoliko sporih i dubokih udaha. Takva jednostavna vježba može pomoći da razlikujete stvarnu glad od emocionalne potrebe za hranom.

Određene joga poze također mogu pomoći u reguliranju apetita. Na primjer, lagani položaji istezanja ili uvrtanja tijela potiču probavu i aktiviraju unutarnje organe. Poze poput dječje poze ili laganog sjedećeg uvrtanja mogu smiriti tijelo i vratiti osjećaj ravnoteže. Ove vježbe ne zahtijevaju puno prostora niti vremena, pa ih možete izvesti gotovo bilo gdje.

Joga također potiče svjesnost o vlastitom tijelu. Kada redovito prakticiramo jogu, postajemo svjesniji signala koje nam tijelo šalje. Lakše možemo prepoznati razliku između fizičke gladi i emocionalne želje za hranom. Ova svjesnost može pomoći u donošenju zdravijih odluka vezanih uz prehranu.

Još jedna važna prednost joge je što potiče strpljenje i smirenost. Napadaji gladi često su povezani s impulzivnim reakcijama. Kada kroz jogu naučimo usporiti i obratiti pažnju na svoje tijelo i disanje, lakše kontroliramo takve impulse.

Naravno, joga nije zamjena za pravilnu i uravnoteženu prehranu. Međutim, ona može biti koristan alat koji pomaže u razumijevanju vlastitih navika i emocija povezanih s hranom. Umjesto da odmah posegnete za grickalicama, pokušajte nekoliko minuta posvetiti disanju ili laganom istezanju.

Na kraju, joga nas uči da slušamo svoje tijelo i brinemo o njemu na svjestan način. Kada se povežemo sa sobom, lakše pronalazimo ravnotežu između stvarnih potreba tijela i prolaznih želja.