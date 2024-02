Svi znamo da dobra prehrana može učiniti čuda za naše zdravlje, ali ako se želite fokusirati na poboljšanje zdravlja srca, tri namirnice moraju pod hitno biti izbačene

Neke namirnice jedemo samo zato što su nam ukusne, bez obzira na činjenicu što nisu zdrave za nas... ali su jako fine. E pa, ove 3 definitvno ne bi smjeli jesti nikada.

Prva na redu je slanina, jedna od najštetnijih namirnica za vaše srce. Ova namirnica s visokim sadržajem natrija može povisiti krvni tlak, a spojevi koji nastaju tijekom kuhanja, poput policikličkih aromatskih ugljikovodika i heterocikličkih aromatskih amina, doprinose upali i oštećenju krvnih žila, zajedno povećavajući rizik od srčanih bolesti.

Osim slanine, stručnjaci preporučuju izbacivanje bijelog kruha, koji može uzrokovati nagle skokove šećera u krvi. Bijeli kruh ima visok glikemijski indeks, kao i nedostatak hranjivih tvari i vlakana u usporedbi s alternativama od cjelovitih žitarica. To može dovesti do otpornosti na inzulin i debljanja, što sve povećava rizik od srčanih bolesti i povezanih komplikacija.

Na kraju, možda i najštetnija namirnica za vaše srce je čips. Kada proizvođači čipsa prže krumpir, često to čine u ponovno korištenom ulju, što dovodi do gubitka nezasićenih masti i povećanja trans masti. I ne samo to, čips je obično prekriven solju, pa konzumacija ove namirnice znatno povećava unos natrija.

Dakle, izbjegavajte u širokom luku...