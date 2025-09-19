Ultraglasni SWANS i Jessica Moss početkom studenoga u Boogaloou, early bird ulaznice već rasprodane

Swans! Rasprodali su Kino SC, a sada se na blagdan Svih svetih vraćaju u Zagreb u sklopu velike europske turneje "Birthing" na kojoj će promovirati istoimeni album. On je svjetlo dana ugledao 30. svibnja. Ovo će im, kako najavljuju, biti posljednja "big sound" turneja pa svi ljubitelji ovog benda, a i vrlo, vrlo glasne glazbe ne smiju propustiti ovaj koncert 1.11. u Boogaloou. Posebna gošća na turneji je kanadska eksperimentalna violinistica Jessica Moss. Early bird ulaznice su rasprodane. Pretprodajna cijena ulaznica je 32 eura i mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga. Na dan će koštati 35 eura ako ih ostane. Fizičke ulaznice nabavite u Dirty Old Shopu.

Ulaznice: https://bit.ly/4cJWHH8

Swans je avangardni no wave bend nastao 1982. u New Yorku, a osnivač mu je multiinstrumentalist i kantautor Michael Gira. Kad su ga pitali zašto baš ime Swans, rekao je da se radi o veličanstvenima i predivnim bićima, ali s vrlo nezgodnim temperamentom. U više od četiri dekade postojanja eksperimentirali su s raznim žanrovima: noisea preko post-punka i industriala do post-rocka. Teme kojima su najčešće bavili su religija, moć, seks i smrt u svom prepoznatljivom mračnom i apokaliptičnom stilu. Bend je dosad izdao 16 albuma, dok je spomenuti "Birthing" izašao u izdanju Mutea i Young God Recordsa čiji je vlasnik inače Michael Gira. Članovi benda su Phil Puleo, Kristof Hahn, Dana Schechter, Christopher Pravdica, Larry Mullins, Norman Westberg i dakako spiritus movens cijele priče Michael Gira.

Od 2001. godine, glazbenica, violinistica i skladateljica Jessica Moss predstavlja duboku i snažnu prisutnost u suvremenoj eksperimentalnoj glazbi. Najprije kao glavna pokretačka snaga grupe Thee Silver Mt. Zion, sve do odlaska legendarnog chamber-punk sastava na pauzu 2016. godine, a potom i kao solo umjetnica, s četiri hvaljena albuma objavljena za montrealsku izdavačku kuću Constellation Records. Također je tražena suradnica na mnoštvu projekata, a radila je s brojnim imenima, između ostalih i s legendarnom Patti Smith. Njezina najnovija izdanja "Galaxy Heart" i "Phosphenes" ambiciozni su sažeci dosadašnjeg rada: duboko emotivna, prostrana glazbena iskustva koja obuhvaćaju post-klasičnu glazbu, ambient metal, istočnoeuropski folklor, drone, a bome i niz drugih tradicija negdje između.