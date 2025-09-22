Peter Hook & The Light u Tvornici kulture izvode najveće hitove Joy Divisiona i New Ordera

Peter Hook & The Light sljedećeg proljeća stižu u Tvornicu kulture kako bi proslavili 25. godišnjicu sedmog studijskog albuma New Ordera „Get Ready"! Originalni basist Joy Divisiona i jedan od osnivača New Ordera s bendom dolazi u Zagreb u subotu, 28. ožujka 2026. godine.

New Order - „Crystal (Official Video)"

Nakon iznimno uspješne Get Ready turneje po Sjevernoj Americi, Peter Hook & The Light najavljuju i veliki europski tour u sklopu kojeg stižu i u Zagreb. Prije Tvornice kulture, najveći hitovi New Ordera i Joy Divisiona orit će se Berlinom, Wroclawom, Krakowom, Pragom, Brnom i Bečom. Sedmi studijski album New Ordera, „Get Ready", obilježit će 25. obljetnicu postojanja, a jedan od osnivača benda proslavit će je i sa zagrebačkom publikom. Album je objavljen 2001. godine i po svom je izlasku zasjeo na drugo mjesto Billboardove ljestvice Elektroničkih albuma u SAD-u. Izdanje je posebno i po tome što je posvećeno pokojnom Robu Grettonu, koji je bio menadžer Joy Divisiona i New Ordera. Hook i bend u Tvornici kulture planiraju izvesti čitav slavljenički album, ali i najveće hitove oba benda među kojima su „Love Will Tear Us Apart", „Bizarre Love Triangle", „Blue Monday", „She's Lost Control", „Disorder", „Temptation" i druge legendarne pjesme koje su promijenile tijek post-punka i elektronike.

Peter Hook & The Light - „Love Will Tear Us Apart Live at O2 Arena"

Peter Hook prvo se vratio albumu „Unknown Pleasures" u 2010. godini za komemorativni humanitarni koncert, nakon čega je svake godine nastavio s redovitim izvedbama albuma svojih bendova. S bendom je izvodio „Unknown Pleasures", „Closer", „Still", „Movement", „Power Corruption & Lies", „Low Life", „Brotherhood", „Technique", „Republic" i „The Substance", a sada je na red stigao i slavljenički „Get Ready" za koji Peter Hook sam tvrdi da je iznimno podcijenjen i vrijedan. Hook i The Light izveli su gotovo 900 koncerata kojima su odali počast dvama ikoničnim bendovima i njihovim diskografijama.

Peter Hook & The Light - „Blue Monday (Live)"

Tvornica kulture sljedećeg će proljeća ugostiti jednog od osnivača New Ordera i originalnog basista Joy Divisiona kako bi se sa zagrebačkom publikom prisjetili najvećih hitova i proslavili veliku godišnjicu sedmog studijskog izdanja New Ordera. Peter Hook & The Light pripremit će večer post-punka i odati počast bendovima koji su obilježili svjetsku glazbu 80-ih godina.

U prodaji su early bird ulaznice po cijeni od 35 eura te ulaznice za VIP galeriju po cijeni od 45 eura, a dostupne su na www.tvornicakulture.com, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Regular cijena ulaznice iznosit će 38 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu trebati izdvojiti 41 euro.