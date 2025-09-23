Veliki Till Lindemann, frontman grupe Rammstein uskoro će povesti svoj šokantan koncertni solo show na turneju po Europi u sklopu koje stiže i u Zagreb. Lindemannov spektakl protutnjao je kroz brojne festivale na Starom kontinentu proteklog ljeta ostavljajući upečatljiv trag, kako i doliči jednom od najvećih i najutjecajnijih glazbenih umjetnika današnjice.

Till Lindemann - Live @ Graspop Metal Meeting 2025.

Kako mediji ističu Lindemannov singl „Meine Welt" i posveta Davidu Lynchu u „Und die Engel singen" pokazali su zaokret prema egzistencijalnim temama i osobnoj refleksiji. S druge strane solo nastupi zadržali su provokativne, a često i krajnje šokantne elemente nošene Tillovom snažnom scenskom prisutnošću, prepoznatljivim vokalom, upečatljivim vizualnim efektima i neočekivanim rekvizitima. Koncerti su, između ostalog uključivali štangu za ples za klavijaturisticu, torte koje lete naokolo i ručni top koji je pucao ribe u publiku, dok je bubnjar Joe Letz ostao prepoznatljiv po bacanju pita i raznoraznih „drugih stvari" u publiku. Američki „Infrared Magazine" show je opisao kao „savršenu kombinaciju industrial glazbe, sirove emocije i šok-art izvedbe."

Till Lindemann - Und die Engel singen

Prema dosadašnjim set listama Till Lindemannov „Mein Welt" tour u zagrebačku će Arenu 10. prosinca donijeti sve najvažnije momente iz njegove solo karijere - pjesme kao što su like „Zunge", „Schweiss", „Fat", „Altes Fleisch", „Sport Frei", „Blut", „Praise Abort", „Platz Eins", „Fish On", „Du hast kein Herz" i „Skills in Pills". Dvoranski tour kreće 29. listopada, a osim Hrvatske, obuhvatiti će Veliku Britaniju, Francusku, Austriju, Švicarsku, Poljsku, Tursku, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Italiju, uz poseban naglasak na Njemačku gdje će obići čak osam gradova, a fanovi mogu očekivati spektakularne i potpuno redizajnirane nastupe u odnosu na prošlu seriju koncerata.

Ulaznice za zagrebački koncert po cijeni od 73 eura na više mogu se pronaći na svim prodajnim mjestima Eventima i online na Eventimovim stranicama.