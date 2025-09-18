Superval festival je glazbeni festival izvođača školskog uzrasta kojem je cilj omogućiti mladima da nastupe kao pravi profesionalci u klupskoj atmosferi, uz tehničku podršku profesionalaca i da osjete iskrenu koncertnu emociju pred njima poznatom i nepoznatom publikom. Od danas otvaramo prijave za sedmo izdanje Supervala koje će se održati 5. 6. 2026. i 6. 6. 2026. u Vintage Industrial Baru!

Prijave za nastup otvorene su za izvođače koji izvode autorsku glazbu i/ili obrade te pohađaju osnovnu ili srednju školu.

https://youtu.be/4LFPesncgfo?si=gfVzAgvzkQJG3Btu

Svi zainteresirani trebaju na mail prijave@superval.hr poslati sljedeće:

- Video poveznica (link) izvođenja barem jedne pjesme; autorsku pjesmu ili obradu ako pohađaju osnovnu školu te autorsku pjesmu ako pohađaju srednju školu.

- Popunjenu prijavnicu sa svim traženim podacima koja se nalazi na službenoj stranici Supervala (www.superval.hr)

Rok za prijave počinje danas i traje do 2. 11. 2025. godine. Nakon isteka roka organizacijski tim preslušat će prijave, te 1. prosinca 2025. godine objaviti tko nastupa na sljedećem izdanju festivala.

I u svojem 7. izdanju Superval poziva sve aktivne izvođače školskog uzrasta da se prijave i pokažu što znaju!

